Eurobank Equities: «Εκρηκτική» κερδοφορία για Motor Oil και Helleniq Energy - Οι νέες τιμές στόχοι

Πολύ υψηλότερα κέρδη, γενναία μερίσματα, αλλά μικρότερα περιθώρια ανόδου για τις μετοχές μετά το ισχυρό ράλι «βλέπει» η Eurobank Equities για τη Motor Oil και τη Helleniq Energy.

Πολύ υψηλότερα κέρδη, γενναία μερίσματα, αλλά μικρότερα περιθώρια ανόδου για τις μετοχές μετά το ισχυρό ράλι «βλέπει» η Eurobank Equities για τη Motor Oil και τη Helleniq Energy.

Η χρηματιστηριακή αναβαθμίζει κατά περισσότερο από 80% τις προβλέψεις της για τα EBITDA των δύο ομίλων το 2026 και εκτιμά ότι τα περιθώρια διύλισης θα παραμείνουν σε υψηλότερα επίπεδα από εκείνα που θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα «κανονικά». Παράλληλα, όμως, επισημαίνει ότι μεγάλο μέρος της βελτίωσης έχει ήδη περάσει στις τιμές των μετοχών.

Για τη Motor Oil αυξάνει την τιμή-στόχο στα 73,90 ευρώ από 53,20 ευρώ και διατηρεί τη σύσταση buy. Για τη Helleniq Energy ανεβάζει τον πήχη στα 17,50 ευρώ από 12,60 ευρώ, αλλά υποβαθμίζει τη σύσταση σε hold από buy, καθώς η νέα τιμή-στόχος βρίσκεται κοντά στα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής.

Νέα εκτίναξη κερδοφορίας

Τα περιθώρια στο diesel και στα αεροπορικά καύσιμα κινήθηκαν το καλοκαίρι προς τα 80 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς η στενότητα στην αγορά προϊόντων εντάθηκε. Με βάση το μοντέλο της Eurobank Equities, το συνολικό περιθώριο διύλισης στο γ΄ τρίμηνο μπορεί να ξεπεράσει τα 30 δολάρια ανά βαρέλι, καταγράφοντας νέα σημαντική άνοδο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Παρότι η χρηματιστηριακή δεν υιοθετεί πλήρως τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές που υποδεικνύει η προθεσμιακή αγορά, αναθεωρεί δραστικά τις προβλέψεις της. Για το 2026 υπολογίζει προσαρμοσμένα EBITDA 2,52 δισ. ευρώ για τη Motor Oil και 2,27 δισ. ευρώ για τη Helleniq Energy, όταν στις αρχές του έτους η αγορά κινούνταν με εκτιμήσεις της τάξης των 1,4-1,5 δισ. ευρώ ανά εταιρεία.

Η Eurobank Equities θεωρεί ότι και το 2027 θα είναι μία εξαιρετικά ισχυρή χρονιά, ανεβάζοντας την παραδοχή της για τα πραγματοποιούμενα περιθώρια διύλισης στα 25-26 δολάρια ανά βαρέλι, από 15-16 δολάρια προηγουμένως. Τα EBITDA των δύο ομίλων εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε 2-2,25 δισ. ευρώ ανά εταιρεία, σχεδόν διπλάσια από τις προηγούμενες προβλέψεις, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη τοποθετούνται μεταξύ 1,2 και 1,6 δισ. ευρώ.

Για το 2028 η χρηματιστηριακή αναμένει σημαντική ομαλοποίηση. Η προθεσμιακή αγορά υποδεικνύει περιθώρια 17-18 δολαρίων ανά βαρέλι, αλλά η χρηματιστηριακή χρησιμοποιεί πιο συντηρητικές παραδοχές. Ακόμη και έτσι, προβλέπει EBITDA 1,3-1,5 δισ. ευρώ ανά όμιλο, αυξημένα πάνω από 20% σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις.

Οι αναλυτές της Eurobank Equities εξηγούν ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να εξαρτάται από εισαγωγές diesel και άλλων μεσαίων αποσταγμάτων, ενώ η περιορισμένη πλεονάζουσα δυναμικότητα και τα χαμηλά αποθέματα αφήνουν μικρά περιθώρια αντίδρασης σε νέες διαταραχές. Τα σημερινά επίπεδα δεν θεωρούνται μόνιμα, αλλά η κερδοφορία του κλάδου εκτιμάται ότι θα σταθεροποιηθεί υψηλότερα από το παλιό σημείο αναφοράς των υψηλών μονοψήφιων περιθωρίων.

Ισχυροί ισολογισμοί και μερίσματα

Για τη Helleniq Energy, το καθαρό χρέος προβλέπεται να υποχωρήσει στα 1,3 δισ. ευρώ το 2026 και στα 800 εκατ. ευρώ το 2027. Η Motor Oil αναμένεται να περάσει σε καθαρό ταμείο περίπου 200 εκατ. ευρώ φέτος και 1,2 δισ. ευρώ το 2027.

Για τη Helleniq Energy προβλέπεται μέρισμα ανά μετοχή 1,64 ευρώ για το 2026 και 1,40 ευρώ για το 2027, με αποδόσεις 9,2% και 7,9% αντίστοιχα. Για τη Motor Oil οι εκτιμήσεις διαμορφώνονται σε 4 και 4,23 ευρώ, με αποδόσεις 6,1% και 6,4%.

Παρά τις αυξημένες τιμές-στόχους, η Eurobank Equities εμφανίζεται επιλεκτική, εξηγώντας ότι από τα τέλη Ιουνίου, η κεφαλαιοποίηση της Helleniq Energy έχει αυξηθεί κατά περίπου 2 δισ. ευρώ και της Motor Oil κατά 3 δισ. ευρώ, αποτυπώνοντας ήδη σημαντικό μέρος της αναβάθμισης των κερδών.

Στην τιμή των 65,65 ευρώ, η Motor Oil διατηρεί ανοδικό περιθώριο περίπου 13%, ενώ μαζί με το μέρισμα η συνολική δυνητική απόδοση ξεπερνά το 15%. Παραμένει έτσι σε σύσταση buy, αλλά αφαιρείται από τις κορυφαίες επιλογές της χρηματιστηριακής. Αντίθετα, η Helleniq Energy βρισκόταν ήδη στα 17,76 ευρώ, ελαφρώς υψηλότερα από τη νέα τιμή-στόχο, γεγονός που εξηγεί την υποβάθμιση σε hold.