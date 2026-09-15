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ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 8,4% στις τιμές εκροών στη γεωργία - κτηνοτροφία τον Ιούλιο

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ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 8,4% στις τιμές εκροών στη γεωργία - κτηνοτροφία τον Ιούλιο
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Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Ιουλίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, παρουσίασε μείωση 8,4%.

Μείωση παρουσίασαν τον Ιούλιο οι τιμές εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία, όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Ιουλίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, παρουσίασε μείωση 8,4%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2024, είχε παρουσιάσει μείωση 1,4%.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 8,4%, τον μήνα Ιούλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025 (Πίνακας 1), προκύπτει: α) από τη μείωση κατά 9,9% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως από τη μεταβολή της ομάδας φρούτα, και β) από την αύξηση κατά 3,3% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2026, παρουσίασε μείωση 6,1%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2025 – Ιουλίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025, παρουσίασε μείωση 1,3%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Ιουλίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, παρουσίασε αύξηση 4,7%, έναντι μείωσης 1,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Ιουλίου 2025 με τον Ιούλιο 2024).

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 4,7%, τον μήνα Ιούλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 5,9% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και β) στην αύξηση κατά 1,3% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

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tags:
ΕΛΣΤΑΤ
Κτηνοτροφία - Γεωργία
Αγροδιατροφή
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