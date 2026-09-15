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Ευρωζώνη: Στα 14,2 δισ. το εμπορικό πλεόνασμα τον Ιούλιο, υψηλό 9μήνου

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Ευρωζώνη: Στα 14,2 δισ. το εμπορικό πλεόνασμα τον Ιούλιο, υψηλό 9μήνου
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Εμπορικό πλεόνασμα ύψους 14,2 δισ. ευρώ κατέγραψε η Ευρωζώνη τον Ιούλιο, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα μηνών, διευρυμένο σημαντικά από 10,7 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2025.

Εμπορικό πλεόνασμα ύψους 14,2 δισ. ευρώ κατέγραψε η Ευρωζώνη τον Ιούλιο, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα μηνών, διευρυμένο σημαντικά από τα 10,7 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2025.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο μηνιαίο εμπορικό πλεόνασμα από τον Οκτώβριο του 2025, με τις εξαγωγές αγαθών της Ευρωζώνης προς τον υπόλοιπο κόσμο να φτάνουν τα 276 δισ. ευρώ τον Ιούλιο, αντανακλώντας αύξηση 9% σε σύγκριση με 253,3 δισ. ευρώ τον ίδιο μήνα πέρυσι.

Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε 261,8 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 7,9% σε σύγκριση με 242,6 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2025.

Κατά τους πρώτους επτά μήνες του έτους, η Ευρωζώνη κατέγραψε πλεόνασμα 17 δισ. ευρώ, μειωμένο από 92,8 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2025.

Οι εξαγωγές αγαθών προς τον υπόλοιπο κόσμο αυξήθηκαν σε 1,76 τρισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,2% σε σύγκριση με τους πρώτους επτά μήνες του 2025.

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 5,8% στα 1,75 τρισ. ευρώ κατά την ίδια περίοδο.

Το εμπόριο εντός της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 1,65 τρισεκατομμύρια ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου.

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