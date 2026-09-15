Ο Ιρανός ΥΠΕΞ θα επισκεφθεί το Πεκίνο

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί θα μεταβεί στο Πεκίνο όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του Ουάνγκ Γι για συνομιλίες που προβλέπονται για αύριο Τετάρτη, ανακοίνωσε σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί θα μεταβεί στο Πεκίνο όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του Ουάνγκ Γι για συνομιλίες που προβλέπονται για αύριο Τετάρτη, ανακοίνωσε σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Οι δύο άνδρες, οι οποίοι συναντήθηκαν για τελευταία φορά στη σύνοδο κορυφής της ομάδας χωρών BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική) που διεξήχθη την περασμένη εβδομάδα στο Νέο Δελχί, θα έχουν συναντήσεις την Τετάρτη, διευκρίνισε το υπουργείο, καθώς το Πεκίνο καταβάλλει προσπάθειες διαμεσολάβησης στον πόλεμο ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου, προκαλώντας αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία και στις αγορές πετρελαίου.

Η Κίνα είναι ένας από τους κυριότερους οικονομικούς εταίρους του Ιράν, από το οποίο αγοράζει ένα μεγάλο μέρος της πετρελαϊκής παραγωγής, καθώς και σημαντικός διπλωματικός υποστηρικτής του.

Η συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών πραγματοποιείται μόλις μία εβδομάδα πριν από την αναμενόμενη μετάβαση του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσινγκτον, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πόλεμος στο Ιράν αναμένεται να είναι ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνάντηση αυτή, μαζί με άλλους ακανθώδεις φακέλους, από το εμπόριο μέχρι τον ανταγωνισμό στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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