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ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 19,4% στις κενές θέσεις εργασίας το β' τρίμηνο

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ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 19,4% στις κενές θέσεις εργασίας το β' τρίμηνο
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Αύξηση κατέγραψαν στο β' τρίμηνο του 2026 οι κενές θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ.

Αύξηση κατέγραψαν στο β' τρίμηνο του 2026 οι κενές θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, οι κενές θέσεις εργασίας ανήλθαν στις 46.368 στο β' τρίμηνο από 38.834 στο β' τρίμηνο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 19,4%.

Κατά την αντίστοιχη σύγκριση πέρυσι, οι κενές θέσεις εργασίας στο β' τρίμηνο είχαν μειωθεί κατά 34,1% σε σύγκριση με το β' τρίμηνο του 2024.

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