ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 19,4% στις κενές θέσεις εργασίας το β' τρίμηνο

Αύξηση κατέγραψαν στο β' τρίμηνο του 2026 οι κενές θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ.

Αύξηση κατέγραψαν στο β' τρίμηνο του 2026 οι κενές θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, οι κενές θέσεις εργασίας ανήλθαν στις 46.368 στο β' τρίμηνο από 38.834 στο β' τρίμηνο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 19,4%.

Κατά την αντίστοιχη σύγκριση πέρυσι, οι κενές θέσεις εργασίας στο β' τρίμηνο είχαν μειωθεί κατά 34,1% σε σύγκριση με το β' τρίμηνο του 2024.