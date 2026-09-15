Alpha Bank και ΔΕΗ στα ευρωπαϊκά top picks της Morgan Stanley

Ο οίκος συνδέει την παρουσία ελληνικών μετοχών στη λίστα με το υψηλό ενδιαφέρον από επενδυτές των ανεπτυγμένων αγορών και με την ένταξη της Ελλάδας στους δείκτες STOXX μέσα στον Σεπτέμβριο.

Στα 43 ευρωπαϊκά της top picks περιλαμβάνει τις μετοχές των Alpha Bank και ΔΕΗ η Morgan Stanley. Ο οίκος συνδέει την παρουσία ελληνικών μετοχών στη λίστα με το υψηλό ενδιαφέρον από επενδυτές των ανεπτυγμένων αγορών και με την ένταξη της Ελλάδας στους δείκτες STOXX μέσα στον Σεπτέμβριο.

Οι αναλυτές του οίκου επισημαίνουν ότι η Αναδυόμενη Ευρώπη μπαίνει όλο και περισσότερο στο επενδυτικό κάδρο της Ανεπτυγμένης Ευρώπης, υπενθυμίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι έχουν αναβαθμίσει τις ελληνικές τράπεζες σε «off-benchmark overweight».

Alpha Bank: Investor Day και πιθανές αναβαθμίσεις

Για την Alpha Bank, η Morgan Stanley διατηρεί σύσταση overweight και τιμή-στόχο 5,50 ευρώ, που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου περίπου 12%.

Ο οίκος κάνει λόγο για ισχυρές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες αναμένεται να διατηρήσουν σε υψηλούς ρυθμούς την αύξηση δανείων και καταθέσεων, ενώ σημειώνει τη δυνατότητα της Alpha Bank να ενισχύσει τα έσοδα από προμήθειες και τις διανομές κεφαλαίου προς τους μετόχους.

Καταλύτης θεωρείται το Investor Day της 5ης Νοεμβρίου, όταν η τράπεζα θα παρουσιάσει το νέο στρατηγικό της σχέδιο. Ο οίκος εκτιμά ότι οι νέοι στόχοι μπορούν να οδηγήσουν σε αναβάθμιση των εκτιμήσεων της αγοράς για τα κέρδη ανά μετοχή κατά 4%-5%, χάρη στην ενίσχυση των προμηθειών και στις πρόσφατες εξαγορές.

Οι Alpha Trust, Universal και Altius υπολογίζεται ότι θα προσθέσουν περίπου 65 εκατ. ευρώ στα έσοδα από προμήθειες το 2028. Πρόσθετο περιθώριο μπορεί να προκύψει από νέες αναπροσαρμογές των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, οι οποίες θα ενίσχυαν τα διαθέσιμα κεφάλαια για διανομές.

Η Morgan Stanley προβλέπει ότι τα καθαρά κέρδη της Alpha Bank το 2027 και το 2028 θα ξεπεράσουν τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις, λόγω υψηλότερων καθαρών εσόδων από τόκους και προμήθειες, αλλά και χαμηλότερου κόστους κινδύνου.

Η μετοχή διαπραγματεύεται περίπου 7,6x τα εκτιμώμενα κέρδη του 2028, με discount 17% έναντι του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου, την οποία η MorganStanley χαρακτηρίζει ως υπερβολική, σε σχέση με τις προοπτικές ανάπτυξης και την κεφαλαιακή θέση της τράπεζας.

Στους κινδύνους, από την άλλη, περιλαμβάνονται ο ανταγωνισμός στα εταιρικά δάνεια, η πολιτική αβεβαιότητα λόγω των εκλογών και ενδεχόμενη επιβράδυνση των επενδύσεων ή του τουρισμού.

Περιφερειακή δύναμη η ΔΕΗ

Για τη ΔΕΗ, η Morgan Stanley δίνει επίσης σύσταση overweight, με τιμή-στόχο 27,50 ευρώ, που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 12%. Σύμφωνα με τον οίκο, η ΔΕΗ έχει μετατραπεί από ένα ελληνκό story εξυγίανσης σε περιφερειακή πλατφόρμα ανάπτυξης. Η Morgan Stanley προβλέπει μέση ετήσια αύξηση των προσαρμοσμένων κερδών ανά μετοχή κατά 18% την περίοδο 2025-2030, με ώθηση από τις ΑΠΕ, την ευέλικτη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τα ρυθμιζόμενα δίκτυα, την επέκταση στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη και τα data centers.

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αποτελεί τον βασικό πυλώνα, απορροφώντας περίπου το 52% των επενδύσεων της περιόδου 2026-2030 και συνεισφέροντας το 63% των EBITDA του 2030. Η Ρουμανία αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη αγορά, ενώ τα χαρτοφυλάκια σε Πολωνία και Ουγγαρία φτάνουν συνολικά τα 2,5 GW.

Ξεχωριστή θέση καταλαμβάνει το σχεδιαζόμενο data center στην Κοζάνη. Η πρώτη φάση προβλέπει ισχύ 300 MW έως το τέλος του 2028, επένδυση περίπου 1,2 δισ. ευρώ και επαναλαμβανόμενα EBITDA περίπου 170 εκατ. ευρώ. Στο θετικό σενάριο της Morgan Stanley, η ισχύς μπορεί να αυξηθεί στο 1 GW έως το 2030. Ο οίκος διευκρινίζει ότι το data center προσφέρει σημαντικό πρόσθετο περιθώριο, αλλά δεν αποτελεί τον πυρήνα του επενδυτικού αφηγήματος για τη ΔΕΗ.

Σύμφωνα με την MS, η ΔΕΗ διαπραγματεύεται περίπου 8,3x τα εκτιμώμενα EBITDA του 2027, με discount 10% έναντι των ευρωπαϊκών εταιρειών κοινής ωφέλειας.

Ως πιθανοί κίνδυνοι προσδιορίζονται ενδεχόμενες καθυστερήσεις σε αδειοδοτήσεις και συνδέσεις, υπερβάσεις κόστους και η βραδύτερη υλοποίηση των ενεργειακών και ψηφιακών έργων. Παράλληλα, οι επενδύσεις των 15,4 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2028 αναμένεται να αυξήσουν τον δείκτη καθαρού χρέους προς EBITDA από 1,8 φορές το 2026 σε 3,6 φορές το 2028.