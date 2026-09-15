IPO: Η Ευρώπη ψάχνει 5 δισ. δολάρια για να «σώσει» τη χρονιά

Μέχρι στιγμής, οι ευρωπαϊκές IPO έχουν αντλήσει συνολικά 11,6 δισ. δολάρια, έναντι 16,7 δισ. δολαρίων ολόκληρο το 2025.

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια χρειάζονται ακόμη περίπου 5 δισ. δολάρια από αρχικές δημόσιες προσφορές (IPO) μέχρι το τέλος του έτους για να ξεπεράσουν τις επιδόσεις του 2025, με το φθινοπωρινό «παράθυρο» εισαγωγών να αποκτά καθοριστική σημασία.

Μέχρι στιγμής, οι ευρωπαϊκές IPO έχουν αντλήσει συνολικά 11,6 δισ. δολάρια, έναντι 16,7 δισ. δολαρίων ολόκληρο το 2025, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Το περσινό ποσό ήταν αυξημένο σε σχέση με το 2024, παρέμενε όμως χαμηλότερο από τα ιστορικά επίπεδα.

Οι προσδοκίες στρέφονται τώρα σε μια μικρή ομάδα μεγάλων υποψήφιων εισαγωγών. Η Airtel Money, η γαλλογερμανική αμυντική KNDS και η ισπανική Hotel Investment Partners (HIP) θα μπορούσαν, εφόσον προχωρήσουν τα σχέδιά τους, να οδηγήσουν τις φετινές αντλήσεις πάνω από τα επίπεδα του 2025.

Η Airtel Money εξετάζει εισαγωγή στο Λονδίνο με αποτίμηση που ενδέχεται να φθάσει τα 10 δισ. δολάρια, σε μια συναλλαγή που θα μπορούσε να αποτελέσει τη μεγαλύτερη IPO στο City από το 2021. Στο Λονδίνο εξετάζει εισαγωγή και η Utmost Group.

Η KNDS προετοιμάζει νέα απόπειρα εισαγωγής, αφού είχε αναβάλει νωρίτερα φέτος τα σχέδιά της λόγω της αναταραχής στις αμυντικές μετοχές. Η ανάκαμψη του κλάδου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έχει δημιουργήσει ευνοϊκότερες συνθήκες για επανεκκίνηση της διαδικασίας.

Στην Ισπανία, η Blackstone προετοιμάζει πιθανή εισαγωγή της Hotel Investment Partners, με στόχο άντληση περίπου 800 εκατ. ευρώ, ενώ η Ignis σχεδιάζει IPO έως 600 εκατ. ευρώ. Στη Σκανδιναβία, η Leo Pharma προετοιμάζει εισαγωγή στην Κοπεγχάγη και η Eleda στη Στοκχόλμη.

Το στοίχημα, ωστόσο, παραμένει δύσκολο. Οι ευρωπαϊκές αγορές έχουν υποχωρήσει από τα υψηλά τους και η μεταβλητότητα έχει ενισχυθεί λόγω των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, των ανησυχιών γύρω από το AI, της ανόδου της ενέργειας και των αποδόσεων των ομολόγων.

Η εικόνα έρχεται σε αντίθεση με τις ΗΠΑ και την Ασία, όπου η δραστηριότητα στις δημόσιες εγγραφές είναι ισχυρότερη. Μάλιστα, οι ΗΠΑ έχουν ήδη ξεπεράσει το συνολικό ποσό που άντλησαν μέσω IPO το 2025, ακόμη και χωρίς να υπολογίζεται η μεγάλη εισαγωγή της SpaceX.