To πρόγραμμα συναντήσεων Θεοχάρη στην Κύπρο

Ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική διπλωματία, στις επενδύσεις και στην ανάπτυξη ισχυρότερων δεσμών μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, πραγματοποιεί επίσκεψη στην Κύπρο, στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου 2026, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της στενής συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου, με ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική διπλωματία, στις επενδύσεις και στην ανάπτυξη ισχυρότερων δεσμών μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών.

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα επισκεφθεί τα Φυλακισμένα Μνήματα, όπου θα ξεναγηθεί και θα καταθέσει στεφάνι. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μιχάλη Δαμιανό. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, η προσέλκυση επενδύσεων και η αξιοποίηση νέων ευκαιριών συνεργασίας.

Θα ακολουθήσει συνάντηση με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου, κ.κ. Γεώργιο. Το απόγευμα, ο Υφυπουργός Εξωτερικών θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κόμπο, και στη συνέχεια με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Invest Cyprus, Μάριο Ταννούση. Το πρόγραμμα της ημέρας θα ολοκληρωθεί με τη συμμετοχή του κ. Θεοχάρη σε εκδήλωση του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Κύπρου για το ελληνικό επιχειρείν.

Παράλληλα, όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, ο κ. Θεοχάρης θα επισκεφθεί τον Τύμβο της Μακεδονίτισσας, όπου θα καταθέσει στεφάνι. Ακολούθως, θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Σταύρο Σταύρου και με τον Πρόεδρο του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου Ελλάδας, Ιωσήφ Ιωσήφ.

Οι επαφές του Υφυπουργού Εξωτερικών αποσκοπούν στην ανάδειξη νέων πεδίων συνεργασίας, στη στήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και στη δημιουργία περισσότερων επενδυτικών και εμπορικών ευκαιριών. Ελλάδα και Κύπρος διαθέτουν ισχυρούς ιστορικούς και πολιτικούς δεσμούς και μπορούν να αξιοποιήσουν ακόμη περισσότερο τα κοινά τους πλεονεκτήματα, λειτουργώντας συντονισμένα σε ένα απαιτητικό διεθνές οικονομικό περιβάλλον.