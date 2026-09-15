Real Estate

ΤτΕ: Ράλι 5,5% για τις τιμές των διαμερισμάτων το β' τρίμηνο

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ΤτΕ: Ράλι 5,5% για τις τιμές των διαμερισμάτων το β' τρίμηνο
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Σύμφωνα με την ΤτΕ, για το 2025, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 8,3% (αναθεωρημένα στοιχεία), έναντι αύξησης 9,1% το 2024.

Άλμα 5,5% σημείωσαν οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) το β' τρίμηνο του 2026, σε ετήσια βάση με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Σύμφωνα με την ΤτΕ, για το 2025, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 8,3% (αναθεωρημένα στοιχεία), έναντι αύξησης 9,1% το 2024.

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το β΄ τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 ήταν 6,2% για τα νέα διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 5,0% για τα παλαιά, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2025, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα νέα διαμερίσματα ήταν 7,8%, έναντι ρυθμού αύξησης 10,2% το 2024, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα παλαιά διαμερίσματα ήταν 8,6% το 2025, έναντι ρυθμού αύξησης 8,4% το 2024.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το β΄ τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 ήταν 5,0% στην Αθήνα, 4,7% στη Θεσσαλονίκη, 5,4% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 7,1% στις λοιπές περιοχές της χώρας.

Για το σύνολο του 2025, η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2024 ήταν 6,6%, 9,7%, 10,3% και 9,6% αντίστοιχα (αναθεωρημένα στοιχεία). Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το β΄ τρίμηνο του 2026 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 5,3% σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2025, ενώ για το 2025 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 7,9% (αναθεωρημένα στοιχεία).

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tags:
Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ)
Διαμερίσματα
Ακίνητα (real estate)
Τιμές
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