Μπέλιγχαμ - Εμπαπέ πετάνε φωτιές κόντρα στην Έλτσε!

Η La Liga κλείνει τη βραδιά με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη μάχη! Απόψε στις 22:30, η Έλτσε υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τη «Βασίλισσα» να ταξιδεύει για ακόμη μία εκτός έδρας δοκιμασία και να έχει ως μοναδικό στόχο τους τρεις βαθμούς.
Η διαφορά δυναμικότητας μπορεί να δίνει τον πρώτο λόγο στη Ρεάλ, όμως τέτοιες βραδιές απαιτούν συγκέντρωση, αποτελεσματικότητα και προσωπικότητες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
Και στη Superbet, δύο από τα μεγαλύτερα αστέρια των Μαδριλένων μπαίνουν στο επίκεντρο, με Ενισχυμένες Αποδόσεις* που φτάνουν μέχρι το 3.80*.
Μπέλιγχαμ και νίκη Ρεάλ στο 3.80*
Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ αποτελεί έναν από τους παίκτες που μπορούν να αλλάξουν την εικόνα ενός αγώνα μέσα σε μία στιγμή.
Η δεύτερη Ενισχυμένη Απόδοση* συνδυάζει την επιθετική παρουσία του Άγγλου με την επικράτηση της «Βασίλισσας»:
🎯 Τζουντ Μπέλιγχαμ Over 1.5 σουτ στην εστία
👑 Νίκη Ρεάλ Μαδρίτης
3.50 ➡️ 3.80*
Τουλάχιστον δύο σουτ στην εστία από τον Μπέλιγχαμ και νίκη της Ρεάλ, με την απόδοση να ανεβαίνει στο 3.80*.
Εμπαπέ, Ρεάλ και κόρνερ στο 3.00*
Και φυσικά, όταν η συζήτηση περνά στο γκολ, το όνομα του Κιλιάν Εμπαπέ βρίσκεται πάντα ψηλά στη λίστα.
Η Super Ενισχυμένη Απόδοση* της αναμέτρησης περιλαμβάνει:
⚽ Κιλιάν Εμπαπέ να σκοράρει
👑 Νίκη Ρεάλ Μαδρίτης
🚩 Ρεάλ Μαδρίτης περισσότερα κόρνερ