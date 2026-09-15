Τ. Χατζηβασιλείου: Η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη ακυρώνει στην πράξη τους πατριδοκάπηλους

«Η εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ακυρώνει στην πράξη τους πατριδοκάπηλους», τόνισε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας σήμερα στο ΕΡΤNews Radio 105,8.

«Η εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ακυρώνει στην πράξη τους πατριδοκάπηλους», τόνισε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας σήμερα στο ΕΡΤNews Radio 105,8.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η δραστηριότητα του πρωθυπουργού και η εξωτερική πολιτική που εφαρμόζει ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ακυρώνουν στην πράξη την πατριδοκαπηλία. Όπως είπε, μέσα σε μία εβδομάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, συζητώντας τη στρατηγική σχέση Ελλάδας - Αιγύπτου - Κύπρου, ενώ στη συνέχεια συναντήθηκε με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι για την ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική. Aκολούθως επισκέφθηκε το ακριτικό Καστελόριζο.

Ο κ. Χατζηβασιλείου χαρακτήρισε την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο «υψηλού συμβολισμού». Όπως ανέφερε, η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε ιστορική στιγμή για το νησί, με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσής του αλλά και σε συνέχεια της τουρκικής προσπάθειας να «περικυκλώσει» το σύμπλεγμα της Μεγίστης με τα παράνομα, δήθεν εθνικά θαλάσσια πάρκα στα διεθνή ύδατα. «Η επίσκεψη του πρωθυπουργού έστειλε μήνυμα σιγουριάς, αποφασιστικότητας και σταθερότητας», τόνισε.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για τα εθνικά θέματα, ο υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι η κυβέρνηση «μιλάει με πράξεις» και όχι με «ψευδοκορώνες» ή με λαϊκισμό. Ειδική αναφορά έκανε στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο, όπως είπε, «δεν διαχωρίζει τη στάση του από τα υπόλοιπα κόμματα ως προς τη λαϊκιστική προσέγγιση στα εθνικά θέματα».

Ο κ. Χατζηβασιλείου υπενθύμισε ότι η Ελλάδα διατηρεί στο ακέραιο το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, όποτε το κρίνει σκόπιμο και εθνικά ωφέλιμο. «Αυτές οι αποφάσεις δεν προαναγγέλλονται. Όταν η εκάστοτε κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι εθνικά σκόπιμο να το πράξει, το ανακοινώνει και η υπόθεση τελειώνει αυθωρεί και παραχρήμα», υπογράμμισε.

Στο πλαίσιο αυτό, διερωτήθηκε γιατί το ΠΑΣΟΚ, που κυβέρνησε για πολλά χρόνια στη μεταπολίτευση, δεν προχώρησε σε επέκταση των χωρικών υδάτων ή σε συμφωνίες όπως εκείνες που πέτυχε η κυβέρνηση Μητσοτάκη με την Ιταλία και την Αίγυπτο. «Τώρα κατηγορούν αδίκως. Ας προσέχουν με τον λαϊκισμό», κατέληξε με έμφαση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ