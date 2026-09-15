Ράλι 25% για τους λογαριασμούς ρεύματος στη Βρετανία τον Ιανουάριο

Άλμα 25% θα καταγράψουν οι λογαριασμοί ρεύματος των νοικοκυριών στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιανουάριο σύμφωνα με το Bloomberg.

Άλμα 25% θα καταγράψουν οι λογαριασμοί ρεύματος των νοικοκυριών στη Βρετανία τον Ιανουάριο, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν ωθεί προς τα πάνω τις τιμές χονδρικής φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις σε ολόκληρη την οικονομία.

Η αύξηση του κόστους ενέργειας σημαίνει ότι ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να ξεπεράσει το 4% το επόμενο έτος -ποσοστό διπλάσιο από τον στόχο της Τράπεζας της Αγγλίας- σύμφωνα με τις προβλέψεις της Bloomberg Economics.

Το ανώτατο όριο τιμής ενέργειας (energy price cap) -ένα πλαφόν που επιβάλλει η ρυθμιστική αρχή Ofgem σχετικά με το ποσό που μπορούν να χρεώνουν οι προμηθευτές τα νοικοκυριά- αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 427 στερλίνες, φτάνοντας τις 2.150 στερλίνες ετησίως για το μέσο νοικοκυριό, βάσει των προβλέψεων.

Υπενθυμίζεται πως το ορόσημο των 2.500 στερλίνων είχε θεσπιστεί από τη βρετανική κυβέρνηση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Εκείνη την εποχή, οι τιμές της αγοράς ήταν πολύ υψηλότερες, αλλά η Ντάουνινγκ Στριτ επιδοτούσε τη διαφορά, με το συνολικό ποσό για τα μέτρα στήριξης να ανέρχεται σε 21 δισ. στερλίνες.

Οι τιμές ενέργειας στην Ευρώπη έχουν σημειώσει απότομη άνοδο από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, διαταράσσοντας τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Περσικό Κόλπο. Τα futures για το φυσικό αέριο στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν αυξηθεί 150% από την έναρξη της σύγκρουσης, ενώ το αντίστοιχο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης για το ρεύμα έχει υπερδιπλασιαστεί.

Το αυξημένο κόστος ενέργειας αποτελεί μείζον ζήτημα για τον Βρετανό πρωθυπουργό, Άντι Μπέρναμ που έλαβε μέτρα για τη μείωση των λογαριασμών των νοικοκυριών κατά τις πρώτες εβδομάδες της θητείας του τον Ιούλιο, ωστόσο τα οφέλη αυτά εξανεμίστηκαν λόγω της αύξησης του πλαφόν που ανακοινώθηκε για τον Οκτώβριο.