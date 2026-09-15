TotalEnergies και Mistral επενδύουν 100 εκατ. δολ. στο ΑΙ για την εξερεύνηση πετρελαίου

Η TotalEnergies ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με τη γαλλική νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Mistral για να ενισχύσει τις ικανότητές της στην εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου και να παρατείνει τη διάρκεια ζωής των υφιστάμενων κοιτασμάτων.

Η TotalEnergies ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με τη γαλλική νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Mistral για να ενισχύσει τις ικανότητές της στην εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου και να παρατείνει τη διάρκεια ζωής των υφιστάμενων κοιτασμάτων.

Ειδικότερα, η γαλλική πετρελαϊκή εταιρεία και η Mistral θα αναπτύξουν ιδιόκτητα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αιχμής, τα οποία θα εκπαιδευτούν με δεδομένα γεωεπιστημών που έχουν συλλεχθεί επί δεκαετίες, ανέφεραν οι δύο εταιρείες σε ανακοίνωσή τους την Τρίτη. Οι δύο εταιρείες θα επενδύσουν περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ σε διάστημα τριών ετών, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Η Mistral παρουσιάζεται ως μια κυρίαρχη ευρωπαϊκή εναλλακτική λύση έναντι των μεγαλύτερων αμερικανικών ανταγωνιστών όπως η OpenAI και η Anthropic και επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις υπάρχουσες επιχειρηματικές διαδικασίες. Τους τελευταίους μήνες έχει υπογράψει συμφωνίες με μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των BNP Paribas SA και Stellantis NV.

Η σημασία της τεχνολογικής κυριαρχίας ήρθε έντονα στο προσκήνιο φέτος, όταν οι ΗΠΑ διέταξαν την Anthropic να διακόψει την πρόσβαση υπηκόων ξένων χωρών στα προηγμένα μοντέλα Fable 5 και Mythos 5 της εταιρείας. Αυτό οδήγησε σε προειδοποιήσεις από συμμάχους των ΗΠΑ σχετικά με τους κινδύνους που συνεπάγεται η εξάρτηση από μια μικρή ομάδα αμερικανικών υπηρεσιών.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Mistral άντλησε 3 δισεκατομμύρια ευρώ, με αποτίμηση άνω των 21 δισεκατομμυρίων ευρώ, από επενδυτές με επικεφαλής τη Samsung Electronics Co., προκειμένου να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και τη δημιουργία υποδομών υπολογιστικής ισχύος.