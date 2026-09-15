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ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 7,1% του Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές το β΄ τρίμηνο 2026

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ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 7,1% του Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές το β΄ τρίμηνο 2026
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Άνοδο κατέγραψε ο κατασκευαστικός κλάδος κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά και διορθωμένα ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών στοιχεία του Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές.

Άνοδο κατέγραψε ο κατασκευαστικός κλάδος κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά και διορθωμένα ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών στοιχεία του Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές αυξήθηκε 7,1% το β΄ τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το β τρίμηνο του 2025. Η επίδοση είναι ενισχυμένη αναλογικά με την αύξηση 5,6 που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024.

Σε τριμηνιαία βάση, ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Β΄ τριμήνου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2026, παρουσίασε αύξηση 30,6%, Ωστόσο, η επίδοση ήταν χαμηλότερη από την αύξηση 41,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Β΄ τριμήνου 2025 με το Α΄ τρίμηνο 2025.

Τέλος, ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Β΄ τριμήνου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2026, παρουσίασε αύξηση 0,02%.

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