Εκτός φυλακής ο Ηλίας Κασιδιάρης: «Επιστρέφω με νέο, ισχυρό εθνικό κόμμα»

Η συνήγορος υπεράσπισης του Ηλία Κασιδιάρη, Βάσω Πανταζή, ανέφερε ότι η κάθοδός του στις εκλογές είναι σίγουρη και πως βρέθηκε νομική φόρμουλα.

Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, αφού εξέτισε την ποινή του για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, την Χρυσή Αυγή, με τη συνήγορο υπεράσπισής του, Βάσω Πανταζή, να αναφέρει σε δηλώσεις της σήμερα ότι η κάθοδός του στις εκλογές είναι σίγουρη και πως βρέθηκε νομική φόρμουλα.

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Στις πρώτες δηλώσεις του, ο Ηλίας Κασιδιάρης τόνισε: «Έχω δώσει τον λόγο μου πως μόλις περάσω αυτήν την πύλη, δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία, αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και σήμερα επιστρέφω. Και απ' ό,τι βλέπω, δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο, ισχυρό εθνικό κόμμα, όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη και σκοπός μου είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης. Βλέπω στην τηλεόραση τους πολιτικούς, όλες αυτές τις ημέρες, πώς κλαίγονται κυριολεκτικά, συνωμοτούν, και λένε ότι δεν πρέπει να με αφήσουν να επιστρέψω στη Βουλή. Όμως δεν αποφασίζουν αυτοί. Στην Δημοκρατία ένας είναι ο κριτής, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, όλοι εσείς οι σκεπτόμενοι Έλληνες πολίτες».

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