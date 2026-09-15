Βρετανία: Πλοίο επλήγη από βλήμα στο Στενό του Ορμούζ, δεν αναφέρθηκαν ζημιές

Η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι ένα πλοίο επλήγη από άγνωστο βλήμα στο Στενό του Ορμούζ χθες, Δευτέρα, σύμφωνα με επαληθευμένη πηγή.

Η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι ένα πλοίο επλήγη από άγνωστο βλήμα στο Στενό του Ορμούζ χθες, Δευτέρα, σύμφωνα με επαληθευμένη πηγή.

Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή οποιαδήποτε περιβαλλοντική επίπτωση και οι αρχές ερευνούν το περιστατικό, πρόσθεσε η UKMTO.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ