Γερμανία: Η υπηρεσία αντικατασκοπείας «βλέπει» αυξανόμενες απειλές από Ρωσία, Κίνα

«Η κατάσταση όσον αφορά τις υβριδικές απειλές στη Γερμανία συνεχίζει να επιδεινώνεται», αναφέρει η MAD.

Η γερμανική υπηρεσία στρατιωτικής αντικατασκοπείας, γνωστή ως MAD, προειδοποιεί με έκθεση της, για την αυξανόμενη απειλή από υβριδικές επιθέσεις και τη χρήση προσληφθέντων συμβασιούχων πρακτόρων, ή πρακτόρων χαμηλού επιπέδου, αναφέροντας ότι η Γερμανία αποτελεί «στόχο κατά προτεραιότητα των ρωσικών κατασκοπευτικών δραστηριοτήτων».

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της υπηρεσίας που δημοσιεύθηκε σήμερα, ως λόγοι για την εντατικοποίηση των επιθέσεων αναφέρονται η γεωστρατηγική θέση της Γερμανίας στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ, η επέκταση της Bundeswehr (ο γερμανικός στρατός) και η εισαγωγή νέων οπλικών συστημάτων.

«Η κατάσταση όσον αφορά τις υβριδικές απειλές στη Γερμανία συνεχίζει να επιδεινώνεται», αναφέρει η MAD. Σε αυτές περιλαμβάνονται κυβερνοεπιθέσεις, επιθέσεις με drones, απόπειρες άσκησης πολιτικής επιρροής, καθώς και επιθέσεις που στοχεύουν στη διακοπή της λειτουργίας των μεταφορών, των ενεργειακών εγκαταστάσεων και των τηλεπικοινωνιών.

Η MAD ανέφερε ότι η πιθανή απειλή σαμποτάζ από πράκτορες χαμηλού επιπέδου έχει επίσης αυξηθεί σημαντικά. Η έκθεση δεν παρέχει συγκριτικά στοιχεία, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν τους αντιπάλους να εξαγάγουν συμπεράσματα από τα δεδομένα.

Σημειώνει επίσης στην έκθεση της ότι οι πρεσβείες και οι ημικρατικοί οργανισμοί παρέχουν κάλυψη για τις ρωσικές κατασκοπευτικές δραστηριότητες και αναφέρει επίσης τα πρακτορεία ειδήσεων.

Η MAD εκφράζει την ανησυχία της σχετικά με τα ταξίδια μελών του γερμανικού στρατιωτικού προσωπικού στο εξωτερικό, επισημαίνοντας ότι ορισμένα μέλη των ενόπλων δυνάμεων είχαν ταξιδέψει στη Ρωσία και τη Λευκορωσία, συχνά για να επισκεφθούν συγγενείς.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ταξιδιών, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν τραβήξει την προσοχή των αντίστοιχων υπηρεσιών πληροφοριών. «Αυτό δημιουργεί μια ιδιαίτερη ευπάθεια σε εκβιασμούς και απειλές από τις αρχές ασφαλείας της περιοχής», αναφέρεται στην έκθεση.

Όσον αφορά την Κίνα, η έκθεση επισημαίνει ότι τουλάχιστον ορισμένες δραστηριότητες παρακολούθησης που στοχεύουν σε στρατιωτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων με drones και των εισβολών σε εγκαταστάσεις της Bundeswehr, μπορούν να αποδοθούν στις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών. Οι υπηρεσίες αυτές αξιοποιούν επίσης την κινεζική διασπορά.