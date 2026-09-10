Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν αισθητά ακριβότερη εκκίνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης φέτος, με την κυβέρνηση να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιδότησης εφόσον οι υψηλές τιμές διατηρηθούν.

Αισθητά υψηλότερα από τα περσινά επίπεδα εκτιμάται ότι θα κάνει «εκκίνηση» το πετρέλαιο θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου καθώς τόσο το Brent όσο και οι διεθνείς τιμές των διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η ένταση στη Μέση Ανατολή και οι φόβοι για μια πιο «σφιχτή» προσφορά κρατούν σταθερά το Brent πάνω από τα 90 δολάρια τις τελευταίες ημέρες ενώ την Τετάρτη κινήθηκε λίγο πάνω από τα 100 δολάρια.

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εκτιμά ότι η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι αισθητά υψηλότερη από πέρυσι ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο απευθείας επιδότησης εάν οι τιμές παραμείνουν ψηλά μέχρι την έναρξη της περιόδου διάθεσης.

Το πρώτο σήμα για την εικόνα που αναμένεται να αντιμετωπίσουν τα νοικοκυριά έδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας σε εκπομπή του MEGA. Όπως ανέφερε, οι εκτιμήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι «αρκετά υψηλότερο» σε σχέση με πέρυσι, όταν η περίοδος είχε ξεκινήσει κοντά στα 1,10 ευρώ το λίτρο.

Η περσινή σεζόν είχε ανοίξει στις 15 Οκτωβρίου με τη μέση τιμή να υπολογίζεται περίπου στα 1,11 - 1,12 ευρώ το λίτρο, σε ένα περιβάλλον σημαντικά χαμηλότερων διεθνών τιμών.

«Σίγουρα θα είναι πολύ παραπάνω από 1,10», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσάπαλος για τη φετινή εκκίνηση, σημειώνοντας ότι η τελική εικόνα θα εξαρτηθεί από το πού θα βρίσκονται οι τιμές το επόμενο διάστημα.

«Τυχεροί» όσοι γέμισαν τις δεξαμενές τον Απρίλιο

Σε διαφορετική θέση βρίσκονται τα νοικοκυριά που επέλεξαν να προμηθευτούν πετρέλαιο στο τέλος της προηγούμενης περιόδου θέρμανσης. Αυτή είναι μια τακτική που επιλέγουν ορισμένοι καταναλωτές προκειμένου να προλάβουν ενδεχόμενες ανατιμήσεις από το φθινόπωρο, ενώ φέτος όσοι γέμισαν τις δεξαμενές τους στο τέλος της σεζόν ευνοήθηκαν από τις χαμηλότερες τιμές που επικρατούσαν τότε.

Η νέα περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου και η τιμή εκκίνησης θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία του αργού και των διεθνών τιμών των πετρελαϊκών προϊόντων μέχρι τότε.

Στο τραπέζι ακόμη και απευθείας επιδότηση

Το οικονομικό επιτελείο δεν αποκλείει παρέμβαση ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης, εφόσον οι τιμές με τις οποίες θα ανοίξει η αγορά τον Οκτώβριο κριθούν ιδιαίτερα υψηλές.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Τσάπαλος άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο απευθείας επιδότησης, υπενθυμίζοντας ότι ανάλογη παρέμβαση έχει εφαρμοστεί στο παρελθόν όταν οι τιμές είχαν ανέβει σημαντικά.

«Το παρελθόν το έχουμε κάνει όταν οι τιμές ήταν υψηλές. Θα κρίνουμε την κατάλληλη στιγμή εφόσον αυτό είναι απαραίτητο», ανέφερε.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει απόφαση ούτε για το ύψος ούτε για τη μορφή μιας πιθανής παρέμβασης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση θα περιμένει να δει πώς θα κινηθούν οι τιμές και θα εξετάσει τα δεδομένα προς το τέλος του μήνα.

«Έχουμε τα δημοσιονομικά εργαλεία προκειμένου, εφόσον χρειαστεί, να στηρίξουμε τους πολίτες», σημείωσε.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση έχει ήδη παρατείνει για ολόκληρο τον Σεπτέμβριο την επιδότηση στο diesel κίνησης, στα 8 λεπτά ανά λίτρο προ ΦΠΑ, με το ενδεχόμενο νέας παράτασης να παραμένει ανοιχτό εφόσον οι πιέσεις στις τιμές επιμείνουν. Σε αυτό το πνεύμα και ο κ. Τσάπαλος, ανέφερε ότι υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο περίπου 130 εκατ. ευρώ από το υπερπλεόνασμα του 2025, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί εφόσον κριθεί αναγκαία η συνέχιση της παρέμβασης και μετά το τέλος Σεπτεμβρίου. Οι σχετικές αποφάσεις, όπως σημείωσε, θα λαμβάνονται «μήνα μήνα».

Η απόσταση από το περσινό 1,13 ευρώ

Μια πρώτη εικόνα για το πώς έχει αλλάξει το περιβάλλον σε σχέση με την έναρξη της περσινής περιόδου δίνουν οι σημερινές τιμές στην αγορά πετρελαίου. Την Τετάρτη το Brent βρισκόταν στα 101,12 δολάρια το βαρέλι, επίπεδο που, εφόσον διατηρούνταν μέχρι την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, θα ασκούσε σημαντική ανοδική πίεση στην τιμή του.

Με τα σημερινά δεδομένα, επομένως, μια εκκίνηση κοντά στα περσινά επίπεδα θα ήταν δύσκολη. Πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησε περίπου στα 1,13 ευρώ το λίτρο, ενώ η φετινή διάθεση αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου.

Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί από τώρα να προσδιοριστεί η τιμή που θα δουν οι καταναλωτές στις 15 Οκτωβρίου. Μεσολαβεί περισσότερο από ένας μήνας και η τελική τιμή δεν εξαρτάται μόνο από το Brent, αλλά και από τις διεθνείς τιμές των προϊόντων διύλισης, την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου, τα περιθώρια της αγοράς και, βεβαίως, από το εάν θα υπάρξει κάποια κυβερνητική παρέμβαση.

Η εικόνα της Τετάρτης, ωστόσο, εξηγεί γιατί στο οικονομικό επιτελείο θεωρούν πιθανή μια αισθητά ακριβότερη εκκίνηση σε σχέση με πέρυσι και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο στήριξης, εφόσον οι υψηλές τιμές διατηρηθούν μέχρι τον Οκτώβριο.

Γιατί είναι δύσκολη η επιστροφή στα περσινά επίπεδα

Ένα σενάριο κατά το οποίο το Δημόσιο θα κάλυπτε ολόκληρη τη διαφορά ώστε οι καταναλωτές να αγοράσουν πετρέλαιο θέρμανσης περίπου στις περσινές τιμές θα είχε, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΥΠΕΘΟ, πολύ υψηλό δημοσιονομικό κόστος.

Ερωτηθείς για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο κ. Τσάπαλος απάντησε ότι το κόστος «θα είναι πολύ μεγάλο», καθώς οι σημερινές εκτιμήσεις παραπέμπουν σε αρκετά υψηλότερες τιμές από εκείνες της προηγούμενης περιόδου.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το οικονομικό επιτελείο δεν κλειδώνει από τώρα κάποια παρέμβαση. Η απόσταση από τις 15 Οκτωβρίου παραμένει αρκετή ώστε μια μεταβολή στις διεθνείς τιμές να αλλάξει την εικόνα με την οποία θα ανοίξει τελικά η αγορά.

Τι ισχύει με το επίδομα θέρμανσης

Διαφορετικό εργαλείο από μια ενδεχόμενη επιδότηση στην τιμή αποτελεί το επίδομα θέρμανσης, το οποίο στηρίζει τα νοικοκυριά με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, το είδος καυσίμου και τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής.

Για τη νέα περίοδο 2026 - 2027 δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί το τελικό πλαίσιο που θα ισχύσει. Η εικόνα επομένως για το φετινό κόστος θέρμανσης θα διαμορφωθεί από δύο διαφορετικές παραμέτρους: την τιμή με την οποία θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου και τις αποφάσεις που θα λάβει η κυβέρνηση για τη στήριξη των νοικοκυριών.

Έως 100 ευρώ επιπλέον από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο

Μόνιμη ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης έχει προβλεφθεί από το 2027 μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου.

Όπως υπενθύμισε ο κ. Τσάπαλος, περίπου 780.000 δικαιούχοι προβλέπεται να μπορούν να λάβουν αύξηση του επιδόματος θέρμανσης έως 100 ευρώ, με τη χρηματοδότηση να συνεχίζεται έως το 2032.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στο Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα και αποτελεί διαφορετικό μηχανισμό από οποιαδήποτε έκτακτη στήριξη μπορεί να αποφασιστεί για τη φετινή περίοδο. Στόχος του Ταμείου είναι, μεταξύ άλλων, να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις για ευάλωτα νοικοκυριά από τη μετάβαση στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο τιμολόγησης των εκπομπών.