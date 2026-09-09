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Λίβανος: Ο στρατός προειδοποίει για επικίνδυνη «κλιμάκωση» από το Ισραήλ

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Λίβανος: Ο στρατός προειδοποίει για επικίνδυνη «κλιμάκωση» από το Ισραήλ
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Ο στρατός του Λιβάνου προειδοποίησε σήμερα ότι η πρόσφατη ισραηλινή "κλιμάκωση" στον νότο της χώρας "απειλεί" τη συμφωνία-πλαίσιο που έχει επιτευχθεί με το Ισραήλ.

Ο στρατός του Λιβάνου προειδοποίησε σήμερα ότι η πρόσφατη ισραηλινή «κλιμάκωση» στον νότο της χώρας «απειλεί» τη συμφωνία-πλαίσιο που έχει επιτευχθεί με το Ισραήλ και «εμποδίζει τις προσπάθειες του στρατού να εδραιώσει την ασφάλεια» στην περιοχή.

Σε ανακοίνωση, ο στρατός πρόσθεσε ότι κατέγραψε «κοντά 7.700 παραβιάσεις» από το Ισραήλ της συμφωνίας-πλαίσιο μετά την υπογραφή της στα τέλη Ιουνίου με τον Λίβανο υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών "έως σήμερα".

Η συμφωνία προβλέπει ο στρατός του Λιβάνου να αποκαταστήσει την εξουσία του στον νότο της χώρας, υπό τον όρο του αφοπλισμού της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
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Λίβανος
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