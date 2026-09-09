Σιβηρία: Drone έπληξαν βιομηχανική εγκατάσταση στην «πρωτεύουσα φυσικού αερίου» της Ρωσίας

Μια βιομηχανική εγκατάσταση πήρε φωτιά στο Νόβι Ουρένγκοϊ, μια πόλη παραγωγής φυσικού αερίου στη βόρεια Ρωσία, έπειτα από επίθεση με drone, όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης Ντμίτρι Αρτιουχόφ.

Μια βιομηχανική εγκατάσταση πήρε φωτιά στο Νόβι Ουρένγκοϊ, μια πόλη παραγωγής φυσικού αερίου στη βόρεια Ρωσία, έπειτα από επίθεση με drone, όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης Ντμίτρι Αρτιουχόφ.

Πρόκειται για την πρώτη επίθεση αυτού του είδους στην ενδοχώρα σε εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου.

Ο Αρτιουχόφ δεν προσδιόρισε την εγκατάσταση στην οποία σημειώθηκε το περιστατικό.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματίες. Η έκταση και η φύση των ζημιών βρίσκονται υπό εκτίμηση», ανέφερε μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Η ρωσική ενεργειακή εταιρεία «Gazprom» δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με την επίθεση στην περιοχή, η οποία βρίσκεται περίπου 3.000 χιλιόμετρα μακριά από τα ουκρανικά σύνορα.

Το Νόβι Ουρένγκοϊ είναι η ανεπίσημη πρωτεύουσα του φυσικού αερίου της Ρωσίας και βρίσκεται στην περιοχή Γιαμάλ-Νενέτς στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Σιβηρίας.

Η Gazprom εξήγαγε φυσικό αέριο από το Γιαμάλ μέχρι τη δυτική Ευρώπη έως ότου διακόπηκαν οι σχέσεις μετά την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Η εταιρεία εκτιμούσε τους πόρους φυσικού αερίου της περιοχής σε 26,5 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το 2020, ποσότητα επαρκής για να καλύψει την παγκόσμια ζήτηση για περισσότερα από έξι χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ