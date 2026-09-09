Wall Street: Ομόλογα και πετρέλαιο σφράγισαν το αρνητικό 3x3

Υποχώρησαν οι δείκτες της αμερικανικής χρηματαγοράς, με τους επενδυτές να παρατηρούν προβληματισμένοι τις τιμές του πετρελαίου να ξεπερνούν τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Υποχώρησαν οι κύριοι δείκτες της αμερικανικής χρηματαγοράς την Τετάρτη, με τους επενδυτές να παρατηρούν προβληματισμένοι τις τιμές του πετρελαίου να ξεπερνούν το ορόσημο των 100 δολαρίων το βαρέλι, ενώ την ίδια ώρα οι αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου αυξήθηκαν, ασκώντας πιέσεις στις μετοχές ενόψει των κρίσιμων στοιχείων για τον πληθωρισμό που αναμένονται αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Πιο αναλυτικά, οι δείκτες υποχώρησαν για τρίτη σερί συνεδρίαση, με τον βιομηχανικό Dow Jones να πέφτει 404,99 μονάδες ή 0,77% στις 52.381 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 έχασε 0,45% στις 7.638 μονάδες. Παρόμοια εικόνα και για τον τεχνολογικό δείκτη, με τον Nasdaq να διολισθαίνει στις 26.253 μονάδες, κινούμενος χαμηλότερα κατά 0,64%.

Την ώρα που το Brent γινόταν τριψήφιο, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το σοβαρότατο πρόβλημα της ενέργειας και των Στενών του Ορμούζ, η είδηση πως το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα αγοράσει έως και 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρατικά ομόλογα διάρκειας 10 έως 20 ετών την Πέμπτη, τριπλασιάζοντας ουσιαστικά το αρχικό ποσό επαναγοράς που ανακοινώθηκε στις 19 Αυγούστου, δεν «συγκίνησε» την αγορά, καθώς πολλοί χρηματιστές ανέμεναν ότι το ΥΠΟΙΚ θα προχωρούσε σε μία ακόμα πιο «σοκ και δέος» κίνηση, ανακοινώνοντας επαναγορές στο εύρος των 6 δισεκατομμυρίων έως 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. H απόδοση του 10ετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου αυξήθηκε στο 4,857%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2023, πριν υποχωρήσει.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Apple υποχώρησε ήπια στον απόηχο της παρουσίασης της του πρώτου αναδιπλούμενου iPhone Duo, το οποίο θα κοστίζει 1.999 δολάρια και αναμένεται να κυκλοφορήσει στα καταστήματα στις 23 Οκτωβρίου. Όπως ανέφερε ο CEO, Τζον Τέρνους, στην πρώτη του επίσημη εμφάνιση μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, «για μία συσκευή που παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, μια μεγαλύτερη οθόνη μπορεί να ανοίξει εντελώς νέες δυνατότητες. Ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχουμε αυτό είναι μέσω ενός αναδιπλούμενου σχεδιασμού».

Η Meta κινήθηκε αντίθετα, κερδίζοντας σχεδόν 6,5% με τους επενδυτές να επικροτούν το λανσάρισμα του Muse, ο πρώτος consumer AI agent που απευθύνεται άμεσα στο ευρύ καταναλωτικό κοινό και μπορεί να εκτελεί σύνθετες εργασίες αυτόνομα. Η Meta Platforms τον περιγράφει ως έναν «ευρέως διαθέσιμο προσωπικό πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης» που είναι εύχρηστος και μπορεί να κάνει τη ζωή των ανθρώπων ευκολότερη. Μπορεί να συντάσσει emails, να διαπραγματεύεται τιμές και να αλληλεπιδρά ενεργά με διαδικτυακές υπηρεσίες εκ μέρους του χρήστη.

Οι κατασκεαυστές chip Arm Holdings και AMD σημείωσαν επίσης άνοδο, κερδίζοντας 1% και 3% αντίστοιχα. Ο δείκτης Philadelphia Semiconductor πρόσθεσε 0,37%.

Οι ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου μετά την έξαρση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή ώθησαν την τιμή του Brent πάνω από το ευαίσθητο στην αγορά όριο των 100 δολαρίων, ξεπερνώντας μάλιστα ακόμα και τα 101 δολάρια, το υψηλότερο κλείσιμο από τον Μάιο. Στον έβδομο μήνα του, ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν έχει μεγαλώνει την ανησυχία για μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση, εντείνοντας την αβέβαιη ατμόσφαιρα.

«Η μεγάλη ιστορία της ημέρας είναι οι τιμές του πετρελαίου, οι οποίες κόβουν τον αέρα από τις μετοχές. Έχουμε δει θύλακες ισχύος στις αγορές, ωστόσο το κλίμα ποικίλλει σε καθημερινή βάση», δήλωσε ο Πίτερ Καρντίλο, επικεφαλής οικονομολόγος αγοράς στην Spartan Capital Securities.