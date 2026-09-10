myDATA: Νέες λειτουργίες στη διακίνηση αγαθών - Ενεργοποιείται η έκδοση 2.0.2

Νέες ψηφιακές λειτουργίες στη διακίνηση αγαθών αποκτούν από σήμερα επιχειρήσεις, μεταφορείς και λήπτες, με την ΑΑΔΕ να ενεργοποιεί τη νέα έκδοση myDATA 2.0.2.

Νέες ψηφιακές λειτουργίες στη διακίνηση αγαθών αποκτούν από σήμερα 10 Σεπτεμβρίου επιχειρήσεις, μεταφορείς και λήπτες, με την ΑΑΔΕ να ενεργοποιεί τη νέα έκδοση myDATA 2.0.2 και να διευρύνει την ηλεκτρονική παρακολούθηση των εμπορευμάτων σε όλα τα στάδια της διαδρομής τους.

Η αναβάθμιση του myDATA βάζει περισσότερες διαδικασίες κάτω από την ίδια ψηφιακή «ομπρέλα», από την έκδοση και την παραλαβή των παραστατικών έως τη μεταφορά, την παράδοση, τις επιστροφές και τις ακυρώσεις. Παράλληλα, ενισχύεται η διασύνδεση με τα συστήματα ERP και τους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης, περιορίζοντας τις χειροκίνητες διαδικασίες για τις επιχειρήσεις.

Με τις αλλαγές επιχειρείται να δημιουργηθεί μια πληρέστερη ψηφιακή εικόνα για κάθε διακίνηση αγαθών, ώστε να καταγράφεται ηλεκτρονικά ποιος αποστέλλει, ποιος μεταφέρει, ποιος παραλαμβάνει και πότε ολοκληρώνεται η διαδικασία. Την ίδια στιγμή ενισχύονται οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι και η δυνατότητα συσχέτισης των επιμέρους ενεργειών με τα εμπλεκόμενα μέρη.

Στις νέες δυνατότητες περιλαμβάνονται η υποστήριξη μερικής παράδοσης από τον μεταφορέα, η ψηφιακή δήλωση συσκευασιών, η ακύρωση παραστατικών ποσοτικής παραλαβής μέσω ERP και η ολοκλήρωση της διακίνησης σε περιπτώσεις επιστροφής. Προστίθενται επίσης νέοι έλεγχοι για την επιβεβαίωση της παράδοσης και δυνατότητα ενημέρωσης για την κατάσταση ενός δελτίου διακίνησης μέσω QR.

Αλλαγές έρχονται και στο timologio της ΑΑΔΕ. Ειδικότερα, προστίθενται νέοι έλεγχοι για τους σκοπούς διακίνησης, εμφανίζεται η κατάσταση παράδοσης (Delivery Status), ενώ ο λήπτης αποκτά τη δυνατότητα απόρριψης παραστατικού. Παράλληλα δημιουργείται ειδικό φίλτρο και σήμανση για τα απορριφθέντα παραστατικά.

Νέες λειτουργίες αποκτά και το myDATAapp, όπου θα υπάρχει πλέον ένδειξη «υπό ζύγιση» στα δελτία διακίνησης, καθώς και δυνατότητα έναρξης διακίνησης χωρίς την καταχώριση μεταφορικού μέσου.