Ράλι άνω του 3% για το πετρέλαιο, ξεπέρασε τα 101 δολάρια το Brent

Σημαντικό «άλμα» άνω του 3% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, καθώς κλιμακώνονται οι μάχες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στον Περσικό Κόλπο.

Σημαντικό «άλμα» άνω του 3% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, καθώς κλιμακώνονται οι μάχες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στον Περσικό Κόλπο, αυξάνοντας τους φόβους των επενδυτών ότι οι εξαγωγές ενέργειας μέσω του Ορμούζ θα μειωθούν.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημείωσαν άνοδο 3,4% στα 101,21 δολάρια το βαρέλι, η υψηλότερη τιμή κλεισίματος του διεθνούς δείκτη αναφοράς από τις 22 Μαΐου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate σημείωσαν κέρδη 3,3% στα 96,05 δολάρια.

Ο αμερικανικός στρατός κατέστρεψε πέντε ιρανικά δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου την Τρίτη σε αντίποινα για απόπειρες επιθέσεων σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο, το οποίο απέφυγε με επιτυχία την ιρανική επίθεση. Κανένας από το Αμερικανικό προσωπικό δεν τραυματίστηκε, δήλωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Οι τιμές της βενζίνης έφτασαν σε ιστορικό υψηλό την αργία της Labour Day την Δευτέρα, πιάνοντας τα 4,15 δολάρια ανά γαλόνι. Το ντίζελ αναμένεται να φτάσει τα 6 δολάρια ανά γαλόνι για πρώτη φορά τις επόμενες ημέρες, δήλωσε ο Patrick De Haan, επικεφαλής ανάλυσης πετρελαίου στην GasBuddy, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη.

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν, η οποία βρίσκεται τώρα στον έβδομο μήνα της, αυξάνει τον κίνδυνο οι τιμές του πετρελαίου να ξεπεράσουν τα 120 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επιθέσεις κατά της ναυτιλίας εντείνονται, δήλωσε ο Νταν Στρούιβεν, συν-επικεφαλής παγκόσμιας έρευνας εμπορευμάτων στην Goldman Sachs, σε συνέντευξή του στο CNBC.

Το βασικό σενάριο της Goldman παραμένει να υπάρξει σταδιακή ανάκαμψη των εξαγωγών του Περσικού Κόλπου, καθώς οι παραγωγοί προσαρμόζονται στις διαταραχές, επιλέγοντας μεταξύ άλλων εναλλακτικές ναυτιλιακές οδούς.

Ωστόσο, η πρόσφατη κλιμάκωση έχει αυξήσει τις πιθανότητες ενός πιο αισιόδοξου σεναρίου, στο οποίο οι εξαγωγές δεν θα ανακάμψουν τους επόμενους μήνες λόγω επιθέσεων σε δεξαμενόπλοια, δήλωσε ο Στρούιβεν.