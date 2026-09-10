Ειδήσεις | Διεθνή

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για «Ασπίδα του Αχιλλέα»: «Προωθεί κοινούς στόχους στον τομέα της ασφάλειας»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Στέιτ Ντιπάρτμεντ για «Ασπίδα του Αχιλλέα»: «Προωθεί κοινούς στόχους στον τομέα της ασφάλειας»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Τη συνεργασία της Ελλάδας και του Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτισε η Ουάσιγκτον στον απόηχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της «Ασπίδας του Αχιλλέα».

Τη συνεργασία της Ελλάδας και του Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτισε η Ουάσιγκτον στον απόηχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της «Ασπίδας του Αχιλλέα».

Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ σχετικά με τη συμφωνία και την ενίσχυση της ελληνοϊσραηλινής αμυντικής συνεργασίας, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ, η οποία προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας».

Η αμερικανική τοποθέτηση ακολουθεί την υπογραφή στο Τελ Αβίβ της διακρατικής συμφωνίας, συνολικού ύψους 3,035 δισ. ευρώ, για την ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντιβαλλιστικού συστήματος, το οποίο θα παρέχει επίσης προστασία από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το αντίο στον Μαζωνάκη από τον πολιτικό κόσμο - Το «μου ’φαγες όλα τα δαχτυλίδια» - Ο…ζαχαρώδης Ανδρουλάκης

Πετρέλαιο θέρμανσης: Αισθητά υψηλότερες τιμές φέτος - Ανοιχτό παράθυρο για απευθείας επιδότηση

Η μετακίνηση των επενδυτών - Το ποδόσφαιρο και τα λεφτά - Tο ελληνικό «ραντεβού» με το Διάστημα

tags:
Ασπίδα του Αχιλλέα
Στέιτ Ντιπάρτμεντ
Ελλάδα
Ισραήλ
Αμυντικές δαπάνες
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider