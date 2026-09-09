Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από ρωσικό πλήγμα με drone σε εμπορικό κέντρο στο Σούμι

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν, όταν ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε ένα εμπορικό κέντρο στην πόλη Σούμι, στη βόρεια Ουκρανία.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν, όταν ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε ένα εμπορικό κέντρο στην πόλη Σούμι, στη βόρεια Ουκρανία, έγινε γνωστό από τον περιφερειακό κυβερνήτη Όλεχ Χριχόροφ.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο κυβερνήτης ανέφερε πως φωτιά ξέσπασε στο σημείο και σε μια φωτογραφία που ανήρτησε στο διαδίκτυο διακρίνεται ένα κτίριο να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και συντρίμμια να έχουν διασκορπιστεί στο έδαφος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ομάδες διάσωσης έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή μετά το πλήγμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ