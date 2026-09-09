Κέρδη 1,5% για τον χρυσό, επέστρεψε πάνω από τα 4.400 δολάρια

Οι τιμές του χρυσού ανέβηκαν πάνω από το επίπεδο των 4.440 δολαρίων την Τετάρτη, ενισχυμένες από ένα «υποτονικό» δολάριο, ενώ οι προοπτικές για τα επιτόκια των ΗΠΑ παρέμειναν στο επίκεντρο.

Οι τιμές του χρυσού ανέβηκαν πάνω από το επίπεδο των 4.440 δολαρίων την Τετάρτη, ενισχυμένες από ένα «υποτονικό» δολάριο, ενώ οι προοπτικές για τα επιτόκια των ΗΠΑ παρέμειναν στο επίκεντρο καθώς η βία στη Μέση Ανατολή εντάθηκε παρασύροντας το πετρέλαιο.

Ειδικότερα, η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε 1,5%, στα 4.418,71 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures χρυσού στις ΗΠΑ, παράδοσης Δεκεμβρίουι, σημείωσαν άνοδο 0,6%, κλείνοντας στα 4.464,30 δολάρια.

Υπάρχουν κάποια υποστηρικτικά σενάρια για την αγορά χρυσού, καθώς το δολάριο βρίσκεται υπό ελαφρά πίεση τελευταία, δήλωσε ο Ντέιβιντ Μέγκερ, διευθυντής συναλλαγών μετάλλων στην High Ridge Futures.

Το δολάριο διαπραγματεύεται κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο δύο εβδομάδων, καθιστώντας τον χρυσό σε δολάρια λιγότερο ακριβό για τους κατόχους άλλων νομισμάτων, καθώς οι traders αντιμετωπίζουν μία δύσκολη κατάσταση με τις τιμές του πετρελαίου να ξεπερνούν τα 100 δολάρια ανά βαρέλι με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Αυτή τη φορά, οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου έχουν πληθωριστική ώθηση, ωστόσο ο λόγος, δηλαδή η διαταραχή των εμπορευματικών μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, οδηγεί σε υψηλότερα επιτόκια ομολόγων, επειδή η συνολική νομισματική πολιτική στοχεύει περισσότερο στη συγκράτηση του πληθωρισμού από ό,τι στο παρελθόν», δήλωσε η Ρόνα Ο'Κόνελ, επικεφαλής ανάλυσης αγοράς στην Stone X.

Οι αποδόσεις του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου αναφοράς σκαρφάλωσαν στο υψηλότερο επίπεδό τους από τον Νοέμβριο του 2023 πριν υποχωρήσουν.

Οι traders αναμένουν τα στοιχεία του δείκτη τιμών παραγωγού των ΗΠΑ που αναμένονται την Πέμπτη και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό την Παρασκευή για ενδείξεις σχετικά με το εάν η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια για να περιορίσει τις πιέσεις στις τιμές.

Η αγορά εκτιμά περίπου 60% πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση πολιτικής της κεντρικής τράπεζας την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool.