Μπαταρίες: Μέσα στο μήνα οι δικαιούχοι για το δεύτερο «κύμα» έργων - Στόχος 1 GW στη πρίζα μέχρι τέλος του χρόνου

Τον Σεπτέμβριο η λίστα με αυτούς που θα πάρουν «σκυτάλη» για την υλοποίηση έργων standalone μπαταριών. Η πρόοδος μέχρι στιγμής στα έργα των διαγωνισμών. Με ποια σειρά θα δίνει πρόσβαση στο δίκτυο ο ΑΔΜΗΕ.

Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται η αξιολόγηση των αιτημάτων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της πρόσκλησης του ΥΠΕΝ για merchant μπαταρίες συνολικής ισχύος 4,7 GW με προτεραιότητα σύνδεσης στο δίκτυο με πληροφορίες να αναφέρουν ότι μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να βγουν οι τελικές λίστες με τους δικαιούχους.

Ειδικότερα, τα εν λόγω έργα αναμένεται να αποτελέσουν το δεύτερο μεγάλο κύμα έργων αποθήκευσης στην ελληνική αγορά μετά τα έργα των τριών διαγωνισμών που πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, δίνοντας το «πράσινο φως» για standalone μπαταρίες συνολικής ισχύος 900 MW.

Στη πρίζα 700 MW

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, ο Ιωάννης Χαραλαμπίδης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΠΕ και Αποθήκευσης της ΡΑΑΕΥ σε σχετική εκδήλωση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων στα πλαίσια της ΔΕΘ, από τα έργα των διαγωνισμών βρίσκονται σε δοκιμαστική λειτουργία 309 MW με τα 55,8 MW να αφορούν δύο έργα από τον Α διαγωνισμό, 229,8 MW και 8 έργα από τον Β διαγωνισμό, ένα έργο ισχύος 7,9 MW από τον τρίτο διαγωνισμό και 2 επιλαχόντα έργα, συνολικής ισχύος 15,6 MW.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα πάντα με τα ίδια στοιχεία, έχουν δηλώσει ετοιμότητα, δηλαδή έχει ολοκληρωθεί το κατασκευαστικό κομμάτι του έργου χωρίς να υπολογίζονται τα συνοδά έργα, 401 MW που αναλύονται σε 8 έργα από τον πρώτο διαγωνισμό συνολικής ισχύος 281 MW, 3 έργα 70 MW από τον δεύτερο διαγωνισμό και 1 έργο 50 MW από τον τρίτο διαγωνισμό. Από τα έργα του Γ΄ διαγωνισμού 7 έργα 131MW δεν έχουν ακόμη υποβάλει Δήλωση ετοιμότητας και η προθεσμία είναι μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Συνολικά από τα 32 έργα των διαγωνισμών ισχύος 900,46MW, είναι σε δοκιμαστική λειτουργία 11 έργα ισχύος 293,5MW, είναι με δήλωση ετοιμότητας 12 έργα ισχύος 401MW, και 9 έργα ισχύος 206MW πρέπει μέχρι 30/9/2026 να δηλώσουν ετοιμότητα προκειμένου να μην εκπέσει η εγγυητική επιστολή.

Σημειώνεται ότι συνολικά τα εν λειτουργία έργα αποθήκευσης στη χώρα φτάνουν τα 700 MW με προοπτική να αυξηθούν περί το 1 GW μέχρι το τέλος του χρόνου, συνυπολογίζοντας την «ουρά» των έργων από τους διαγωνισμούς που πρόκειται να ολοκληρωθούν και να μπουν στην πρίζα τους αμέσως επόμενους μήνες.

Τα βασικά βήματα - Φόβος για ενστάσεις

Επί του πρακτέου, η διαδικασία με τα αμιγώς εμπορικά συστήματα, τις λεγόμενες merchant μπαταρίες (δηλαδή αυτόνομα συστήματα αποθήκευσης που δεν λαμβάνουν καμία λειτουργική ή επενδυτική ενίσχυση παρά αντλούν τα έσοδά τους από την συμμετοχή τους στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας) προχωράει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, πράγμα που σημαίνει ότι μέσα στις επόμενες μέρες αναμένονται οι τελικές λίστες των δικαιούχων που θα «επισημοποιηθούν» με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης στις αρχές Οκτωβρίου.

Το ενδεχόμενο ενστάσεων κύρια στην περίπτωση του ΑΔΜΗΕ συνεχίζει να αποτελεί έναν κρίσιμο αστερίσκο με ορατή την απειλή καθυστερήσεων στην οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων και την απόδοση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης. Υπενθυμίζεται ότι τα αιτήματα που υποβλήθηκαν στον ΑΔΜΗΕ φτάνουν συνολικά τα 8 GW όταν η προς διάθεση δυναμικότητα έχει οριστεί στα 3.8 GW, ενώ την ίδια στιγμή, η ασάφεια στα κριτήρια αξιολόγησης και ταξινόμησης των αιτημάτων δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους για αντιδράσεις από «δυσαρεστημένους» επενδυτές που θα δουν τα έργα τους σε υποδεέστερη θέση από αυτή που θα επιθυμούσαν.

Η περίπτωση του ΔΕΔΔΗΕ παρουσιάζει μεγαλύτερη ευκολία με τα αιτήματα συνολικά να φτάνουν περίπου το 1 GW έναντι διαθέσιμης ισχύος 900 MW. Επιπρόσθετα, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, η όλη διαδικασία ως προς την ταξινόμηση των αιτημάτων είναι πιο απλή και ξεκάθαρη στην περίπτωση του δικτύου διανομής πράγμα περιορίζει σημαντικά το ενδεχόμενο κωλυμάτων ως προς την «επικύρωση» της τελικής λίστας των δικαιούχων.

Τον Οκτώβριο παίρνουν σειρά οι merchant μπαταρίες

Σε κάθε περίπτωση, η χορήγηση οριστικών προσφορών σύνδεσης στον ΑΔΜΗΕ δεν πρόκειται να ξεκινήσει πριν τον Οκτώβριο τόσο γιατί θα πρέπει να προηγηθεί η έκδοση της υπουργικής Απόφασης όσο και γιατί θα πρέπει να προηγηθεί η απόδοση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης συνολικής ισχύος 1000 MW σε μπαταρίες σε κοινά σημεία σύνδεσης.

Η τελευταία πρόβλεψη περιλαμβάνεται σε νόμο που θέσπισε το καλοκαίρι το ΥΠΕΝ και ορίζει με ποιο τρόπο θα προχωρήσει η εξυπηρέτηση των αιτημάτων αποθήκευσης από τον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η διαδικασία ξεκινά με την χορήγηση 1000 MW σε μπαταρίες που εγκαθίστανται σε κοινό σημείο σύνδεσης με cluster φωτοβολταϊκών κι ακολουθεί η εναλλάξ εξυπηρέτηση αιτημάτων ανά 1000 MW σε μπαταρίες σε κοινό σημείο σύνδεσης και merchant μπαταρίες (δηλαδή τα έργα από την πρόσκληση του ΥΠΕΝ) μέχρι να εξαντληθούν οι δύο κατηγορίες έργων. Αυτή την στιγμή, ο ΑΔΜΗΕ έχει χορηγήσει περίπου 500 MW σε μπαταρίες σε κοινά σημεία σύνδεσης, αναμένοντας να ολοκληρώσει το σχετικό πρώτο «πακέτο» των 1000 MW μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, εκδίδοντας κατά μέσο όρο 500 MW σε Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης ανά μήνα.