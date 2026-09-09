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Σε εξέλιξη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον θάνατο του Γ. Μαζωνάκη

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Σε εξέλιξη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον θάνατο του Γ. Μαζωνάκη
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Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε την ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε την ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης.

Στο πλαίσιο αυτό έχει προσαχθεί ο παθολόγος, στο ιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή ο τραγουδιστής, προκειμένου να εξεταστεί αν πίσω από όσα προηγήθηκαν του θανάτου του προκύπτει οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη.

Επίσης, θα εξεταστεί αν ο ιατρός διαθέτει νόμιμη άδεια για τη διενέργεια των συγκεκριμένων ιατρικών επεμβάσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
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