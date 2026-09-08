Ισχυρές επιδόσεις πέτυχε το 2025 η ΒΙΑΝΕΞ του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Τι ζητά ο πρόεδρος του ΔΣ και CEO από τους μετόχους.

Ισχυρές επιδόσεις πέτυχε το 2025 η ΒΙΑΝΕΞ του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, με τον καθαρό κύκλο εργασιών της να ανέρχεται σε 378,76 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7,65% από τα 351,84 εκατ. ευρώ. Το μικτό αποτέλεσμα αγγίζει τα 75,8 εκατ. ευρώ από 63,3 εκατ. ευρώ με άλμα 19,77%, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων έφτασε τα 25 εκατ. ευρώ από 13,5 εκατ. ευρώ με ράλι 85,25% και τα καθαρά κέρδη να διπλασιάζονται σχεδόν (+97,1%) στα 20,5 εκατ. ευρώ από 10,4 εκατ. ευρώ το 2024.

Οι επενδύσεις σε ενσώματα πάγια assets σκαρφάλωσαν στα 14,45 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο της αξίας των ενσώματων παγίων μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων ανήλθε σε 71,3 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά στοιχεία υπολογίζονται σε 235.457,07 ευρώ, ενώ το σύνολο της αξίας των άυλων παγίων μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων υπολογίστηκε σε 1.920.186,28 ευρώ.

Η εταιρεία της οικογένειας Γιαννακόπουλου αφενός πουλάει στο εσωτερικό τα προϊόντα της προς φαρμακεία, φαρμακαποθήκες, νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, και σε διάφορους φορείς του δημοσίου και αφετέρου εξάγει τα προϊόντα της μέσω τοπικών διανομέων σε 35 χώρες σε Ευρώπη (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, Δανία, Ολλανδία, Κύπρο), Μέση Ανατολή (Ιορδανία, Σ. Αραβία), στην Αφρική (Τυνησία, Σουδάν, Νότια Αφρική, Ακτή Ελεφαντοστού) και Ασία (Φιλιππίνες, Ιαπωνία, Βιετνάμ, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν).

Παράλληλα, παράγει και εμπορεύεται φαρμακευτικά προϊόντα δικής της ιδιοκτησίας ή under license από τρίτους. Επίσης παράγει προϊόντα για λογαριασμό τρίτων (contract manufacturing). Διαθέτει 4 παραγωγικές μονάδες. Όλα τα εργοστάσια της ΒΙΑΝΕΞ είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001:2000. Μάλιστα, η ΒΙΑΝΕΞ σύναψε στρατηγικές συμμαχίες και συνεργασίες, όπως:

Συμφωνίες παραγωγής και χρήσης σήματος κατόπιν αδείας (License Agreements), για προϊόντα που παρασκευάζει ή/και συσκευάζει και διαθέτει στην ελληνική αγορά.

Συμφωνίες συν-εμπορίας για διαφορετικά προϊόντα στην ελληνική αγορά.

Συμφωνίες αποκλειστικής διανομής εισαγόμενων προϊόντων (Distribution Agreements) στην ελληνική αγορά.

Συμφωνίες εξαγωγών.

Συμφωνίες παραγωγής προϊόντων τρίτων κατ' αποκοπή (Facon, Contract Manufacturing).

Συμφωνίες φυσικής διανομής προϊόντων τρίτων κατ' αποκοπή (Physical Distribution Agreements), που αφορούν μόνο στη διανομή προϊόντων.

Συμφωνίες ανά περιοχή/χώρα αποκλειστικότητας διάθεσης (Territory Exclusivity)

«Μετά από αρκετές δεκαετίες επιτυχημένης πορείας, η ΒΙΑΝΕΞ επιδιώκει να παραμείνει πρότυπο επιχειρηματικής αντίληψης και δημιουργικής προσφοράς, και να συνεχίσει να βρίσκεται στην κορυφή της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας, έχοντας πάντα συναίσθηση της ευθύνης για την προσφορά της στον τομέα της Υγείας» υπογράμμισε στο μήνυμά του, ο πρόεδρος του ΔΣ και CEO Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

«Σταθερή επιδίωξη της Εταιρείας αποτελεί η βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της διαρκούς ποιοτικής βελτίωσης των παραγόμενων προϊόντων και η συνέχιση της σταθερής αλλά δυναμικής παρουσίας της τόσο στην ελληνική, όσο και την ευρωπαϊκή αγορά, με όραμα να κατορθώσει να γίνει σημαντικός παραγωγός φαρμακευτικών προϊόντων και σε παγκόσμιο επίπεδο» πρόσθεσε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ενώ πρότεινε στην προσεχή ΤΓΣ των μετόχων τη διάθεση των καθαρών μετά από φόρους κερδών ως ακολούθως: