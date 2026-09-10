Τραμπ: «Μέρισμα» 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό, αν κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές

Ο αμερικανός πρόεδρος, που εκφράστηκε σε κομματική εκδήλωση, πρόσθεσε πως το ποσό αυτό θα πρέπει να δαπανηθεί αποκλειστικά και μόνο «στις ΗΠΑ».

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε χθες Τετάρτη την καταβολή «μερίσματος» 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο πολίτη των ΗΠΑ αν η παράταξή του, το ρεπουμπλικανικό κόμμα, διατηρήσει τον έλεγχο και των δυο σωμάτων του Κογκρέσου στις βουλευτικές εκλογές του μέσου της δεύτερης θητείας του στην προεδρία, στις αρχές Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ έκανε τη δήλωση αυτή στο πρώτο συνέδριο που διοργανώνει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για τις ενδιάμεσες εκλογές, στο Ντάλας του Τέξας.

Όμως δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο πώς θα δοθούν τα χρήματα αυτά ούτε καν αν είναι νόμιμο να δοθούν. Εξάλλου στις ΗΠΑ ζουν περίπου 270 εκατομμύρια ενήλικες, κατά συνέπεια το κόστος της υπόσχεσης αυτής ανέρχεται σε περίπου 1,35 τρισεκ. δολάρια.

Στη διάρκεια της ομιλίας του, που διήρκεσε μία ώρα και 45 λεπτά, ο Τραμπ περηφανεύτηκε ότι ολοκλήρωσε “τα δύο σπουδαιότερα χρόνια στην ιστορία της προεδρίας”, θέτοντας τον εαυτό του στο επίκεντρο των εκλογών, παρά την αυξανόμενη αντιδημοφιλία του.

Δεν είναι ξεκάθαρο αν η ομιλία του αυτή, αντάξια μιας προεκλογικής εκστρατείας, θα αρκέσει για να πείσει τους ψηφοφόρους, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι απομακρύνονται από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα εν μέσω δυσαρέσκειας για το κόστος ζωής και τον πόλεμο στο Ιράν.

«Αν δώσουμε το μέλλον της Αμερικής στους ακραίους αριστερούς Δημοκρατικούς, το έθνος μας θα χρειαστεί την επόμενη δεκαετία απλώς για να σταθεί στα πόδια του», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Ψηφίστε τους Ρεπουμπλικάνους και ο κόσμος θα τρώει τη σκόνη μας για τις επόμενες γενιές».

«Τραμπ 2028»

«Ήταν καταπληκτικό. Αναφέρθηκε σε όλα τα ζητήματα που έπρεπε, μίλησε για το μέλλον της χώρας και τη σημασία όλοι οι Αμερικανοί ψηφοφόροι να πάνε να ψηφίσουν», εκτίμησε ο Σεμ Τρουχίλο, ένας 28χρονος Τεξανός πεζοναύτης.

Οι υποστηρικτές του Τραμπ που είχαν συγκεντρωθεί στο γήπεδο μπάσκετ των Mavericks φώναζαν ανά τακτά διαστήματα “ΗΠΑ! ΗΠΑ!” και αντέδρασαν με ιδιαίτερη θέρμη στις δηλώσεις του περί απέλασης των παράτυπων μεταναστών.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι Ρεπουμπλικάνοι διοργανώνουν συνέδριο για τις ενδιάμεσες εκλογές. Συνήθως τα συνέδρια των κομμάτων στις ΗΠΑ πραγματοποιούνται τη χρονιά των προεδρικών εκλογών.

«Ήταν μια καταπληκτική ιδέα για να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους και να τους παρακινήσει να πάνε να ψηφίσουν», σχολίασε η Άντζι Φίσερ φορώντας ένα κόκκινο καπέλο του μπέιζμπολ με την επιγραφή «Τραμπ 2028».

Το συνέδριο, το οποίο θα κλείσει ο Αμερικανός πρόεδρος σήμερα έπειτα από την ομιλία του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, υπογραμμίζει πόσο στενά είναι συνδεδεμένη η τύχη των Ρεπουμπλικάνων με τον Τραμπ και λειτουργεί ως βιτρίνα για τη στρατηγική τους για τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Ωστόσο η εστίαση στον Τραμπ είναι ένα επικίνδυνο στοίχημα: προϋποθέτει ότι θα μπορέσει να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους που τον έφεραν στον Λευκό Οίκο, παρά τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν τη δημοτικότητά του να βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδό της.

«Σας ζητώ να προσποιηθείτε ότι είμαι εγώ στα ψηφοδέλτια», είπε ο Τραμπ.

Το συνέδριο έφερε πολλούς Ρεπουμπλικάνους υποψήφιους αντιμέτωπους με ένα δύσκολο δίλημμα, ιδίως αυτούς που δίνουν κρίσιμες εκλογικές μάχες: ενδέχεται να χρειάζεται να αποστασιοποιηθούν από τον πρόεδρο για να διευρύνουν την απήχησή τους, αλλά δεν έχουν την πολυτέλεια να αποξενώσουν τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Τραμπ.

Πολλοί από αυτούς απέφυγαν το συνέδριο, αλλά τουλάχιστον 16 υποψήφιοι σε αμφίρροπες πολιτείες είναι προγραμματισμένο να εκφωνήσουν ομιλία.

Και παρά το γεγονός ότι τα στελέχη των Ρεπουμπλικάνων είχαν παρουσιάσει το συνέδριο ως ευκαιρία για την προβολή των πολιτικών του Τραμπ, οι περισσότεροι από τους πρώτους ομιλητές προτίμησαν να επιτεθούν στους Δημοκρατικούς, χαρακτηρίζοντάς τους ακραίους σε ζητήματα όπως η συμμετοχή τρανς γυναικών στον αθλητισμό και η ασφάλεια των συνόρων - θέματα που αποτελούν "κόκκινο πανί" και συσπειρώνουν την εκλογική βάση του κόμματος.

Ωστόσο τα ζητήματα τα οποία οι ψηφοφόροι δηλώνουν ότι αποτελούν τις βασικές τους ανησυχίες, όπως ο πόλεμος στο Ιράν και το κόστος ζωής, συγκέντρωσαν πολύ λιγότερη προσοχή.

Καθώς απομένουν λιγότεροι από δύο μήνες για τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, οι προοπτικές για τους Ρεπουμπλικανούς είναι δυσοίωνες, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με την αυξανόμενη δυσαρέσκεια των Αμερικανών για το κόστος ζωής.

Οι προβλέψεις -όπως αυτές του μοντέλου της Decision Desk HQ- εκτιμούν ότι οι Δημοκρατικοί θα εξασφαλίσουν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η σύνθεση της οποίας ανανεώνεται πλήρως, και ενδεχομένως -έστω και με οριακή διαφορά- στη Γερουσία. Μια τέτοια εξέλιξη θα περιόριζε σημαντικά τα περιθώρια ελιγμών του Ντόναλντ Τραμπ κατά τα δύο τελευταία έτη της θητείας του.

Ωστόσο, οι υποστηρικτές του Ρεπουμπλικανού προέδρου -ο οποίος έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να οργώσει τη χώρα μέχρι και την ημέρα των εκλογών- ποντάρουν σε μια προσέλευση ψηφοφόρων που θα τροφοδοτηθεί αποκλειστικά από το όνομά του, παρά τα χαμηλά ποσοστά δημοτικότητάς του, τα οποία σε ορισμένες δημοσκοπήσεις έχουν υποχωρήσει κάτω από το 35%.

«Γι' αυτό είμαστε εδώ: για τον Τραμπ», τόνισε η Άντζι Φίσερ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ