Οι ΗΠΑ βίωσαν φέτος το πιο θερμό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ

Μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου, οι ηπειρωτικές Ηνωμένες Πολιτείες (εκτός της Αλάσκας και της Χαβάης) κατέγραψαν μέση θερμοκρασία 23,6°C.

Οι ΗΠΑ βίωσαν φέτος το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ σε περισσότερα από 130 χρόνια καταγραφής μετεωρολογικών δεδομένων, ανακοίνωσε σήμερα η Αμερικανική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (ΝΟΑΑ).

Μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου, οι ηπειρωτικές Ηνωμένες Πολιτείες (εκτός της Αλάσκας και της Χαβάης) κατέγραψαν μέση θερμοκρασία 23,6°C , σύμφωνα με την NOAA, ξεπερνώντας τα προηγούμενα ρεκόρ που είχαν καταγραφεί τα καλοκαίρια του 1936 και του 2021.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ