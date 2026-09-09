Συνάντηση Μητσοτάκη - Μακρόν: Στο επίκεντρο η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο των Ηλυσίων με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα διμερούς, ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση σε έργα συνδεσιμότητας.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Μακρόν για τη χθεσινή επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τις συναντήσεις του με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Abdel Fattah El-Sisi και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Συζητήθηκαν ακόμη τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, μετά τη συμφωνία για την είσοδο του επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI), η οποία σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου.

Ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Γαλλίας μίλησαν ακόμη για τις πρωτοβουλίες Ελλάδας και Γαλλίας για την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 15 ετών

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή την πρόσφατη επιστολή του Προέδρου της Γαλλίας προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιβολή της σχετικής απαγόρευσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ακόμα το ζήτημα των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης κρίσης στα Στενά του Ορμούζ στο ενεργειακό κόστος και την ανάγκη να αναληφθούν πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ.