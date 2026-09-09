Δημοσκόπηση GPO: Πώς κρίνουν οι πολίτες τα μέτρα της ΔΕΘ - Στο 30,6% η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου

Ξεπερνά το 30% στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ στην πρώτη δημοσκόπηση μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Ξεπερνά το 30% στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ στην πρώτη δημοσκόπηση μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με το 36,2% να κρίνει θετικά και μάλλον θετικά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν.

Συγκεκριμένα, στη δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό του STAR, η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 30,6%, με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να είναι στο 16% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,8%.

Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 9%, ΚΚΕ με 8,8%, Πλεύση Ελευθερίας με 4,9% και Φωνή Λογικής με 3,7%.

Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, της Μαρίας Καρυστιανιού, συγκεντρώνει 3,6%, ενώ εκτός Βουλής καταγράφονται το ΜέΡΑ25 με 2,1%, η Νέα Αριστερά με 1,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3% και η Νίκη με 1,2%.

Διατηρεί το προβάδισμα η Νέα Δημοκρατία

Αναφορικά με την πρόθεση ψήφου, σταθερό είναι το προβάδισμα που διατηρεί η Νέα Δημοκρατία από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με μία διαφορά της τάξης του 12,3%.

Αναλυτικά η πρόθεση ψήφου:

ΝΔ: 25,8%

ΕΛΑΣ: 13,5%

ΠΑΣΟΚ:10,8%

Ελλ. Λύση: 7,6%

ΚΚΕ: 7,4%

Πλεύση Ελευθερίας: 4,1%

Φωνή Λογικής: 3,1%

Ελπίδα για την Δημοκρατία: 3%

Μέρα 25: 1,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 1,1%

Αναποφάσιστοι: 14,5%

Μέτρα ΔΕΘ

Θετικά και μάλλον θετικά κρίνονται τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ από το 36,2%.

Μάλιστα, το 44,6% εκτιμά πως το πρόγραμμα που παρουσίασε ο πρωθυπουργός είναι ρεαλιστικό. Ωστόσο, οι περισσότεροι το αξιολόγησαν αρνητικά και μάλλον αρνητικά, με ποσοστό 61,4%.

Αντίθετα, στο 24,6% είναι η θετική εικόνα που άφησε ο Αλέξης Τσίπρας στις εξαγγελίες του για το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ, ενώ το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 26,6% θετικές γνώμες για το πρόγραμμα που έχει παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Στο ερώτημα ποιος από τους τρείς αρχηγούς σας έπεισε περισσότερο, το 25,9% απαντά ο Κ. Μητσοτάκης, το 15,5% ο Α. Τσίπρας και το 10,6% ο Ν. Ανδρουλάκης. Το 45,9% απαντά κανένας από τους τρείς.