Αθηναϊκή Ριβιέρα: Πόσο και γιατί «ξεχείλωσαν» χρονοδιάγραμμα και κόστος για τον «Αστικό Περίπατο»

Επιπλέον παράταση 290 ημερών για την ολοκλήρωση του έργου «Αθηναϊκή Ριβιέρα - Αστικός Περίπατος (από Δ. Καλλιθέας έως Δ. Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης)», μήκους 17 χλμ., έδωσε η Περιφέρεια Αττικής. Οι εμπλοκές με μελέτες, Δήμους, άδειες, Ελληνικό. Στα 2 χρόνια η καθυστέρηση, μεγάλωσε το κόστος. Εκτός RRF τα ¾ του προϋπολογισμού.

Σχεδόν κατά 10 μήνες, και ειδικότερα κατά 290 ημέρες σε σχέση με το προηγούμενο (ήδη «τραβηγμένο») χρονικό ορίζοντα, «ξεχειλώνει» περαιτέρω το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης ενός φιλόδοξου έργου ανάπλασης στην παραλιακή ζώνη της πρωτεύουσας, στην «καρδιά» της Αθηναϊκής Ριβιέρα. Ο λόγος για το περίφημο έργο «Αθηναϊκή Ριβιέρα - Αστικός Περίπατος (Τμήμα από Δ. Καλλιθέας έως Δ. Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης)», συνολικού (αρχικού) συμβατικού αντικειμένου 16.834.398,92 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%, αναδόχου της τεχνικής εταιρείας «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ».

Με πρόσφατη απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής δόθηκε επιπλέον χρονικό περιθώριο που «φέρνει» την ολοκλήρωση του έργου για τον Απρίλιο του 2027, αντί για το καλοκαίρι του 2026, και τη σύμβαση εκτός του RRF.

Το σύνθετο έργο, που η αλήθεια είναι ότι αναπτύσσεται σε μεγάλο και συνεχόμενο γραμμικό άξονα πολλών χιλιομέτρων, με διαφορετικές πολεοδομικές, γεωτεχνικές και λειτουργικές συνθήκες ανά ζώνη, γεγονός που επιβάλλει εξατομικευμένες τεχνικές λύσεις ανά τμήμα και υψηλό βαθμό τεχνικής πολυπλοκότητας, «ταλαιπωρείται» από σημαντικές αλλαγές – τροποποιήσεις σε μελέτες, χαράξεις κ.α.. Υπάρχουν προβλήματα (ακόμη) αδειοδοτήσεων, ενώ εμπλοκές καταγράφονται και στο τμήμα που «περνάει» από την επένδυση της Lamda στο Ελληνικό.

Για το project χάνεται, όπως αναφέρεται στην απόφαση, το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων του Ταμείο Ανάκαμψης (τα 3/4), ενώ η ανάγκη για κατασκευή νέων τεχνικών έργων οδήγησε και σε Συμπληρωματική Σύμβαση προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ, με νέες τιμές εργασιών και υπέρβαση 14,98% του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

«Μπαράζ» καθυστερήσεων - παρατάσεων

To insider.gr τόσο παλιότερα όσο και προ περίπου 6 μηνών είχε αναφερθεί στα προβλήματα της σύμβασης που ήδη είχε πάρει παράταση χρόνου διάρκειας 145 ημερών ήτοι έως 10-07-2026, για την ολοκλήρωση του project κατασκευής του αστικού πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, και ειδικότερα για το τμήμα από Δήμο Καλλιθέας έως Δ. Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, σχεδόν 17-18 χλμ..

Αρχικά, βάσει της σύμβασης που είχε υπογραφεί στα μέσα Ιουλίου 2024 μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης, τέθηκε προθεσμία αποπεράτωσης του έργου στις διακόσιες ενενήντα (290) ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της, με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου την 01η-05-2025. Και μετά, ξεκίνησαν τα προβλήματα και οι παρατάσεις, μικρότερης ή μεγαλύτερης διάρκειας, έως τον Φεβρουάριο 2026, μετά για τον Ιούλιο φέτος και εν τέλει για το 2027.

Παλιότερα, γίνονταν λόγος για ζητήματα με μελέτες (γεωτεχνικές, υδραυλικές κ.α.), νέων τεχνικών για να ξεπεραστούν προβλήματα σε διάφορα σημεία από τα οποία θα διέρχεται ο περίπατος (π.χ. Φλοίσβο, Άλιμο, Γλυφάδα, Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη), απαιτούνταν τροποποιήσεις αρχικών μελετών έτσι ώστε, για παράδειγμα, ο πεζόδρομος – ποδηλατόδρομος να διέρχεται από το προβλεπόμενο να κατασκευασθεί από τον Δήμο Π. Φαλήρου Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης στην περιοχή του Φλοίσβου, με την επωνυμία: «ΟΔΥΣΣΕΑΣ: Οι Έλληνες και η θάλασσα», ενώ κάποιες εμπλοκές υπήρχαν και σε σημεία που «περνάει» από το project της Lamda στο Ελληνικό (π.χ. ρέμα Τραχώνων, με την πρόβλεψη κατασκευής “flyover” για την σύνδεση της Λ. Ποσειδώνος με το Casino – IRC) κ.α.. Τέλος, υπήρχαν και ζητήματα με εγκρίσεις αδειοδοτήσεων από Δήμους.

Πώς φτάνουμε στο 2027

Όσον αφορά στην τελευταία παράταση που δόθηκε, με το από 09-06-2026 αίτημα της αναδόχου «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», κατά την εταιρεία «οι λόγοι για τους οποίους ζητήθηκαν και εγκρίθηκαν οι πιο πάνω παρατάσεις δεν έχουν εκλείψει».

Όπως σημειώνεται, υπάρχουν εκκρεμότητες πχ. σε Μαρίνα Φλοίσβου, Παλαιό Φάληρο στην οποία ο ποδηλατόδρομος διατρέχει τους Δήμους Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου (συνολικά απαιτείται η κατασκευή 13 νέων τεχνικών συνολικού μήκους ~620m και μέσου ύψους 3.00m, για το σχεδιασμό των οποίων απαιτείται επιτόπου έρευνα με γεωτρήσεις στις θέσεις των τεχνικών, σύνταξη Γεωτεχνικής μελέτης για το τρόπο κατασκευής της θεμελίωσης αυτών και τελική σύνταξη των νέων Στατικών μελετών για την κατασκευή τους), στην Παραλία Αλίμου, στην οποία ο ποδηλατόδρομος αναπτύσσεται εντός του Δήμου Αλίμου (συνολικά απαιτείται η κατασκευή 7 νέων τεχνικών συνολικού μήκους ~400m και μέσου ύψους 3.70m, για το σχεδιασμό των οποίων απαιτείται επιτόπου έρευνα με γεωτρήσεις στις θέσεις των τεχνικών, σύνταξη Γεωτεχνικής μελέτης για το τρόπο κατασκευής της θεμελίωσης αυτών και τελική σύνταξη των νέων Στατικών μελετών για την κατασκευή τους), σε Γλυφάδα - Βούλα στην οποία ο ποδηλατόδρομος αναπτύσσεται εντός του Δήμου Γλυφάδας και του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης (συνολικά απαιτείται η κατασκευή 5 νέων τεχνικών συνολικού μήκους ~270m και μέσου ύψους 4.50m, για το σχεδιασμό των οποίων απαιτείται επιτόπου έρευνα με γεωτρήσεις στις θέσεις των τεχνικών, σύνταξη Γεωτεχνικής μελέτης για το τρόπο κατασκευής της θεμελίωσης αυτών και τελική σύνταξη των νέων Στατικών μελετών για την κατασκευή τους).

Επίσης, γίνεται λόγος για απαιτούμενες τροποποιήσεις αρχικών μελετών, που προέκυψαν μετά από διαβουλεύσεις με συμμετοχή και των εμπλεκόμενων Δήμων. Γίνεται αναφορά σε σχετικό έγγραφο για τροποποιήσεις: της χάραξης έτσι ώστε ο πεζόδρομος – ποδηλατόδρομος να διέρχεται από το προβλεπόμενο να κατασκευασθεί από τον Δήμο Π. Φαλήρου Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης στην περιοχή του Φλοίσβου, με την επωνυμία: «ΟΔΥΣΣΕΑΣ: Οι Έλληνες και η θάλασσα», της αρχικής χάραξης προκειμένου μα διατηρηθούν συγκεκριμένα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς για τον Δήμο (βοτσαλωτά κλπ), της αρχικής χάραξης (στον Άλιμο) μετά από συναντήσεις με εκπροσώπους του δήμου και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αυτή προκειμένου να υπάρξει η μικρότερη δυνατή όχληση στην λειτουργία τους.

Το project στο Ελληνικό

Ειδική αναφορά γίνεται στις τροποποιήσεις που σχετίζονται με το project που αναπτύσσει η Lamda Development στο Ελληνικό. Γίνεται λόγος ότι «στο ρέμα Τραχώνων η υπό υλοποίηση επένδυση του Ελληνικού της Lamda Development έχει αλλάξει τις επί τόπου συνθήκες βάσει των οποίων μελετήθηκε και υποβλήθηκε η μελέτη εφαρμογής με την διαπλάτυνση της εκβολής αυτού, με αποτέλεσμα να απαιτείται τροποποίηση της μελέτης με κατασκευή νέου τεχνικού γέφυρας. Το συγκεκριμένο πρόβλημα βρίσκεται στο στάδιο των διαβουλεύσεων μεταξύ Διευθύνουσας Υπηρεσίας και επενδυτή στο έργο του Ελληνικού. Επίσης από την επένδυση του Ελληνικού υπάρχει πρόβλεψη κατασκευή “flyover” για την σύνδεση της Λ. Ποσειδώνος με το Casino. Η κατασκευή αυτή επηρεάζει τμήμα του πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου του έργου και θα πρέπει να τροποποιηθεί η υποβληθείσα μελέτη».

Επιπρόσθετα, στην περιοχή Δ του Δ. Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης (στα όρια του Δ. Γλυφάδας, από την ΧΘ 14+240 μέχρι την ΧΘ 14+270 - είσοδος Αστέρια) δεν είχε επιτραπεί από τον Δήμο Γλυφάδας η συνέχιση των εργασιών μετά τις καθαιρέσεις, λόγω εκκρεμότητας κατασκευής στο συγκεκριμένο σημείο κόμβου εισόδου-εξόδου της επιχείρησης «Αστέρια» στην Λ. Ποσειδώνος.

Το σκεπτικό για την παράταση

Για τους παραπάνω λόγους, η εταιρεία ζήτησε παράταση, δίχως δική της ευθύνη, η οποία δόθηκε από την Περιφέρεια Αττικής. Όπως, μάλιστα, αναφέρεται στην απόφαση, «το έργο κρίνεται σύνθετο και ειδικό καθώς τα χαρακτηριστικά του υπερβαίνουν τη συνήθη πολυπλοκότητα ενός τυπικού τεχνικού έργου για τους παρακάτω λόγους:

1. Το έργο αναπτύσσεται σε μεγάλο και συνεχόμενο γραμμικό άξονα άνω των 17 χιλιομέτρων, με διαφορετικές πολεοδομικές, γεωτεχνικές και λειτουργικές συνθήκες ανά ζώνη, γεγονός που επιβάλλει εξατομικευμένες τεχνικές λύσεις ανά τμήμα και υψηλό βαθμό τεχνικής πολυπλοκότητας. Στο πλαίσιο των δράσεων για τις στρατηγικές αστικές αναπλάσεις οι οποίες προάγουν την βιώσιμη κινητικότητα στην Περιφέρεια Αττικής με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας προτάθηκε με το έργο αυτό η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ποδηλατικής διαδρομής και περιπάτου, που εντάχθηκε στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΣΑ) του Ταμείου Ανάκαμψης. Αποτελεί μέρος του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας, ενώ έχουν εκδοθεί σχετικές ΚΥΑ που αφορούν την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου . Αποτελεί δε συνέχεια της επέμβασης που ήδη υλοποιείται στον Φαληρικό όρμο προκειμένου να δημιουργηθεί έργο μιας ενιαίας, υψηλής αισθητικής, ποιοτικά και περιβαλλοντικά αναβαθμισμένης, ξεχωριστής και αναγνωρίσιμης διαδρομής στον κοινόχρηστο χώρο, ένα παραλιακό τοπόσημο.

2. Κατά τη φάση εκπόνησης των μελετών εφαρμογής διαπιστώθηκε η ανάγκη κατασκευής άνω των 25 νέων τεχνικών έργων μεγάλης δυσκολίας (γέφυρες, διαβάσεις, τεχνικά αντιστήριξης), τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί στην οριστική μελέτη. Για τον σχεδιασμό τους απαιτήθηκαν εκτεταμένες γεωτεχνικές έρευνες με γεωτρήσεις, σύνταξη νέων γεωτεχνικών μελετών, εκπόνηση νέων στατικών μελετών και Ειδικών μελετών θεμελίωσης σε παράκτιο περιβάλλον. Για τα ανωτέρω απαιτήθηκαν νέες αδειοδοτήσεις από τους αρμόδιους φορείς με τις ανάλογες χρονικές καθυστερήσεις.

3. Το έργο εκτελείται σε ενεργό και ιδιαίτερα σύνθετο αστικό ιστό, και σύνθετο πολεοδομικό και επενδυτικό περιβάλλον σε όλο το μήκος του, παράλληλα με λειτουργούσες παραλίες, με περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας και με ζώνες έντονης τουριστικής και εμπορικής δραστηριότητας με αποτέλεσμα να υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά την εργοταξιακή ανάπτυξη, να υπάρχουν εποχικοί περιορισμοί εκτέλεσης εργασιών και ανάγκη συντονισμού με πλήθος επιχειρήσεων και φορέων.

4. Στο έργο εμπλέκονται πολλαπλοί φορείς με αποτέλεσμα να απαιτούνται συνεχείς διαβουλεύσεις και προσαρμογές μελετών ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργική και πολεοδομική ένταξη του έργου. Οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι: • Περιφέρεια Αττικής • ΤΑΙΠΕΔ • Τέσσερις Δήμοι • Επενδυτής Ελληνικού (LAMDA Development) • Ιδιωτικοί φορείς παραλιακού μετώπου. Επίσης η μεγάλης κλίμακας επένδυση του Ελληνικού μεταβάλλει διαρκώς τις τοπικές συνθήκες όπως με την μεταβολή της γεωμετρίας του ρέματος Τραχώνων, την πρόβλεψη flyover σύνδεσης με το καζίνο και τις αλλαγές στην παράκτια ζώνη που έχουν σαν αποτέλεσμα, την ανάγκη τροποποίησης εγκεκριμένων μελετών εφαρμογής και απαιτεί συνεχή προσαρμογή μελετών και τεχνικών λύσεων.

5. Στο έργο προέκυψαν και αλλαγές οικονομικής φύσεως, στον φορέα χρηματοδότησης του έργου όπου το Ταμείο Ανάκαμψης που θα ολοκλήρωνε τις πληρωμές του έργου, θα ολοκληρώσει μόνο τις πληρωμές που αφορούν το 1/4 του έργου , ενώ το υπόλοιπο τμήμα πληρωμών θα μεταφερθεί στο ΚΠΔΕ με όλες τις απαιτούμενες χρονοβόρες διαδικασίες.

6. Η κατασκευή των νέων τεχνικών έργων κατέστησε αναγκαία τη σύνταξη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ, με νέες τιμές εργασιών και υπέρβαση 14,98% του αρχικού συμβατικού αντικειμένου».

Όπως, επίσης, σημειώνεται, «σύμφωνα με τη γενική φιλοσοφία της βιώσιμης κινητικότητας, στην πόλη ή σε μία περιοχή ειδικού κάλλους ή πολεοδομικού ενδιαφέροντος και σε κάθε τύπο συγκοινωνιακής υποδομής, η δημιουργία ενός ποδηλατόδρομου - πεζόδρομου που ενοποιεί το παραλιακό μέτωπο στο μεγαλύτερο μέρος του δίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθούν δρόμοι ζωντανοί με ανθρώπους χαρούμενους, ανοικτούς στην επικοινωνία, που θα απολαμβάνουν τη μετακίνηση, βιώνοντάς την με όλες τους τις αισθήσεις. Για αυτό και η κατασκευή του έργου, ενός παράλληλου πεζόδρομου με τον ποδηλατόδρομο, οι διαπλατύνσεις αυτού ως χώροι στάσης, οι αναπλάσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν, η αύξηση των χώρων πρασίνου και τα όμορφα τοπία που θα δημιουργήσει σε ένα αναβαθμισμένο ελεύθερο δημόσιο χώρο, που αποδίδεται στους πεζούς, τους ποδηλάτες και τα παιδιά όλου του λεκανοπεδίου είναι σημαντική και ουσιώδης».

Το αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ενοποίηση της αστικής ακτογραμμής του Νομού Αττικής, που εκτείνεται από τον ανισόπεδο κόμβο Ποσειδώνος – Κηφισού του Δ. Μοσχάτου έως το Δημαρχείο του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και έχει μήκος περίπου 18 χιλιομέτρων. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ενιαίου δικτύου ποδηλατοδρόμου και πεζόδρομου.

Το έργο περιλαμβάνει βασικές παρεμβάσεις που αφορούν ανά περίπτωση στα παρακάτω: • Ένταξη ποδηλατοδρόμου • Οργάνωση ελεύθερων χώρων και χώρων στάσης πεζών • Διαπλάτυνση πεζοδρομίων και ανανέωση οικοδομικών υλικών • Ενίσχυση – ανανέωση εξοπλιστικών στοιχείων φωτισμού • Ανανέωση – Εμπλουτισμό Αστικού Εξοπλισμού • Αύξηση Επιφάνειας φυτεύσεων • Αναμορφώνεται το σύστημα σήμανσης και αναγνώρισης της περιοχής • Δημιουργούνται συγκροτημένες διελεύσεις εξυπηρέτησης ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Παράλληλα, η ζώνη δημιουργεί έναν ποιοτικό, λειτουργικό και αισθητικό άξονα που συνδέει και ενοποιεί την παράκτια περιοχή των 7 Δήμων. Το έργο χει χωριστεί σε τέσσερις (4) ζώνες, βάση των περιοχών επέμβασης σε συνδυασμό με τον Δήμο τον οποίο διατρέχουν, για την διευκόλυνση της οριοθέτησης της μελέτης και της κατασκευής της. Οι ζώνες Α, Β, Γ και Δ διαμορφώνονται ως εξής:

• Ζώνη Α (Χ.Θ. 1+470 έως Χ.Θ. 5+630) : Μαρίνα Φλοίσβου, Παλαιό Φάληρο στην οποία ο ποδηλατόδρομος διατρέχει τους Δήμους Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου.

• Ζώνη Β (Χ.Θ. 6+630 έως Χ.Θ. 9+200) : Παραλία Αλίμου, στην οποία ο ποδηλατόδρομος αναπτύσσεται εντός του Δήμου Αλίμου.

• Ζώνη Γ (Χ.Θ. 10+050 έως Χ.Θ. 11+970): Ελληνικό, στην οποία ο ποδηλατόδρομος αναπτύσσεται εντός του Δήμου Ελληνικού- Αργυρούπολης.

• Ζώνη Δ (Χ.Θ. 14+240 έως Χ.Θ. 17+556): Γλυφάδα Β - Βούλα στην οποία ο ποδηλατόδρομος αναπτύσσεται εντός του Δήμου Γλυφάδας και του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης