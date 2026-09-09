Σε καραντίνα η Μόσχα: Εντοπίστηκαν κρούσματα της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών

Οι αρχές στην περιοχή της Μόσχας επέβαλαν καραντίνα σήμερα, αφού βοοειδή σε πολλές πόλεις και χωριά, σε ακτίνα 25 χιλιομέτρων γύρω από την πρωτεύουσα, ασθένησαν με οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών.

Οι αρχές στην περιοχή της Μόσχας επέβαλαν καραντίνα σήμερα, αφού βοοειδή σε πολλές πόλεις και χωριά, σε ακτίνα 25 χιλιομέτρων γύρω από την πρωτεύουσα, ασθένησαν με οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών, όπως ανακοινώθηκε με έγγραφο που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της περιφερειακής κυβέρνησης.

Η οζώδης δερματίτιδα είναι μια ιογενής λοίμωξη που μεταδίδεται κυρίως από έντομα και προσβάλλει τα βοοειδή. Προκαλεί πυρετό και επώδυνα εξογκώματα στο δέρμα, εξασθενεί τα ζώα και μειώνει την παραγωγή γάλακτος. Η ασθένεια δεν μεταδίδεται στους ανθρώπους.

Η ασθένεια, η οποία είναι ευρέως διαδεδομένη στη Βόρεια Αφρική, εντοπίστηκε πέρυσι σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Στη Γαλλία, οι αρχές διέταξαν τη θανάτωση μολυσμένων αγελάδων, προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες αγροτικών ενώσεων.

Με την απόφαση της περιφερειακής κυβέρνησης της Μόσχας απαγορεύεται η μεταφορά βοοειδών, προϊόντων τους --συμπεριλαμβανομένου του γάλακτος-- και ζωοτροφών προς και από την περιοχή που έχει μπει σε καραντίνα. Απαγορεύονται επίσης οι αγροτικές εμποροπανηγύρεις στην περιοχή.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι αρχές στην περιφέρεια Ιρκούτσκ, κοντά στη λίμνη Βαϊκάλη στη Σιβηρία επέβαλαν καραντίνα για την οζώδη δερματίτιδα σε δύο οικισμούς και προειδοποίησαν ότι τα μολυσμένα ζώα θα πρέπει να θανατωθούν.

Την περασμένη άνοιξη στη Σιβηρία πολλά βοοειδή ασθένησαν με παστερέλλωση η λύσσα και οι αρχές διέταξαν τη μαζική θανάτωση ζώων εκτροφής, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν σπάνιες διαμαρτυρίες από τους ντόπιους κτηνοτρόφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ