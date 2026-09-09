Χούθι: Εκτόξευσαν νέες επιθέσεις με drones και πυραύλους στη Σ. Αραβία

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν σήμερα από τους Χούθι στόχευσαν υποδομές στον νότο της Σαουδικής Αραβίας.

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν σήμερα από τους Χούθι στόχευσαν υποδομές στον νότο της Σαουδικής Αραβίας, την επομένη μιας μεγάλης επίθεσης των Υεμενιτών ανταρτών που προκάλεσε τον τραυματισμό 73 ανθρώπων στο βασίλειο, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό το Ριάντ.

«Σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, η πολιτοφυλακή εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς τις πόλεις Χαμίς Μουσάιτ, Άμπχα και Τζαζάν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, ο Τούρκι αλ Μάλικι, σύμφωνα με μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ, χωρίς να κάνει λόγο για θύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ