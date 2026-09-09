Καύσιμα: Στο «ραντάρ» της κυβέρνησης η νέα άνοδος του πετρελαίου - Ανοιχτό παράθυρο για παρεμβάσεις

Στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης βρίσκονται οι επιπτώσεις της έντασης στη Μέση Ανατολή στις διεθνείς τιμές πετρελαίου και στην εγχώρια αγορά καυσίμων.

Στενά παρακολουθεί η κυβέρνηση τις αναταράξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, με το βλέμμα στραμμένο πλέον στο κατά πόσο οι νέες πιέσεις θα περάσουν στις τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά. Χωρίς, επί του παρόντος, να υπάρχει προαναγγελία νέων μέτρων, το ενδεχόμενο παρεμβάσεων παραμένει ανοιχτό εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν.

Η ένταση αποτυπώνεται ήδη στις διεθνείς τιμές. Το απόγευμα της Τρίτης το Brent ενισχυόταν κατά 1,68%, στα 98,63 δολάρια το βαρέλι, πλησιάζοντας εκ νέου το όριο των 100 δολαρίων, καθώς οι νέες επιθέσεις των Χούθι σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας ενίσχυσαν τις ανησυχίες για την προσφορά.

Οι επιθέσεις έπληξαν εγκαταστάσεις σε περιοχές της νότιας Σαουδικής Αραβίας, προκαλώντας πυρκαγιές και προσωρινή διακοπή λειτουργίας σε ορισμένες ενεργειακές υποδομές. Η εξέλιξη διευρύνει τις εστίες κινδύνου για την αγορά, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ροές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο έχουν ήδη επηρεαστεί από την ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Το θέμα τέθηκε την Τρίτη το μεσημέρι, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εξειδίκευση των μέτρων μείωσης του ενεργειακού κόστους που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Με αφορμή τη νέα άνοδο του πετρελαίου και τις επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία, η ηγεσία του ΥΠΕΝ ρωτήθηκε κατά πόσο η διεύρυνση της κρίσης δημιουργεί ανησυχία για τις άμεσες επιπτώσεις σε ενέργεια και καύσιμα, πέρα από τον τριετή οδικό χάρτη που παρουσιάστηκε για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Η απάντηση ήταν ότι οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά, αλλά πρέπει να αξιολογούνται «μετρημένα και με αριθμούς», με βάση το πώς κάθε μεταβολή στις διεθνείς αγορές μεταφέρεται στις τιμές.

Αργό και πετρελαιοειδή δεν κινούνται πάντα μαζί

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σχέση μεταξύ της τιμής του αργού και των πετρελαιοειδών. Όπως επισημάνθηκε, το τελευταίο διάστημα καταγράφεται σταδιακή αποσύνδεση μεταξύ των δύο, γεγονός που σημαίνει ότι η πορεία του Brent δεν μεταφέρεται αυτομάτως και με την ίδια ένταση στις τιμές των τελικών προϊόντων.

Η εικόνα στα πετρελαιοειδή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι αναταράξεις δεν περιορίζονται πλέον στην παραγωγή και τη μεταφορά αργού. Προβλήματα σε διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία έχουν περιορίσει τη διαθέσιμη προσφορά καυσίμων, ενώ η διεθνής αγορά diesel εμφανίζει ιδιαίτερα έντονη στενότητα.

Στην ίδια συζήτηση υπογραμμίστηκε η σημασία της ισχυρής διυλιστικής βάσης που διαθέτει η Ελλάδα, ως παράγοντας που ενισχύει την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές.

Από την πλευρά του ΥΠΕΝ επισημάνθηκαν παράλληλα οι παρεμβάσεις που έχουν ήδη γίνει, ιδιαίτερα στο diesel, για τον περιορισμό της επιβάρυνσης των καταναλωτών. Το βασικό μήνυμα είναι ότι η στήριξη αξιολογείται ανάλογα με τις συνθήκες και ανανεώνεται όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Προς το παρόν, συνεπώς, δεν υπάρχει προαναγγελία πρόσθετου μέτρου. Ωστόσο, δεν κλείνει και η συζήτηση για νέες παρεμβάσεις ή για παράταση των μέτρων που ήδη έχουν ληφθεί εάν η ένταση στη Μέση Ανατολή διατηρηθεί και οδηγήσει σε μεγαλύτερη πίεση στις εγχώριες τιμές.

Οι παρεμβάσεις που βρίσκονται ήδη σε ισχύ

Η νέα αναταραχή βρίσκει την ελληνική αγορά με μέτρα συγκράτησης των τιμών ήδη σε εφαρμογή. Η κρατική επιδότηση στο diesel έχει παραταθεί για ολόκληρο τον Σεπτέμβριο στα 8 λεπτά ανά λίτρο προ ΦΠΑ, δηλαδή περίπου 10 λεπτά στην τελική τιμή, με δημοσιονομικό κόστος 30 εκατ. ευρώ για τον μήνα.

Παράλληλα, η Helleniq Energy έχει παρατείνει έως τις 30 Σεπτεμβρίου την έκτακτη έκπτωση προς τις εταιρείες εμπορίας, στα 7,95 λεπτά ανά λίτρο προ ΦΠΑ για την αμόλυβδη 95 οκτανίων και στα 4,05 λεπτά για το diesel. Μαζί με την κρατική επιδότηση, η ελάφρυνση στο diesel φθάνει περίπου τα 15 λεπτά ανά λίτρο, ενώ στην αμόλυβδη η έκπτωση αντιστοιχεί περίπου σε 10 λεπτά στην τελική τιμή.

Οι τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με το diesel να δέχεται ισχυρές ανοδικές πιέσεις και την αμόλυβδη να ξεπερνά τα 2,30 ευρώ το λίτρο σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές.

Κρίσιμος παράγοντας η διάρκεια της έντασης

Το επόμενο διάστημα το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στη διάρκεια της έντασης στη Μέση Ανατολή και στο πώς αυτή θα επηρεάσει όχι μόνο το αργό αλλά και την προσφορά και τις τιμές των πετρελαιοειδών.

Παρά τις σοβαρές διαταραχές στις ροές από τη Μέση Ανατολή, το Brent εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από τα 100 δολάρια, καθώς μέρος των φορτίων συνεχίζει να διοχετεύεται μέσω εναλλακτικών οδών, ενώ παραγωγοί εκτός OPEC αυξάνουν την προσφορά. Η εικόνα είναι πιο πιεσμένη στα προϊόντα διύλισης, και ιδιαίτερα στο diesel, όπου η στενότητα της προσφοράς είναι μεγαλύτερη.

Αυτό είναι και το στοιχείο που θα κρίνει πόσο έντονα θα φθάσει η διεθνής αναταραχή στην ελληνική αντλία. Εφόσον οι πιέσεις ενταθούν ή αποκτήσουν μεγαλύτερη διάρκεια, στο τραπέζι μπορεί να επανέλθει η ανάγκη πρόσθετων κινήσεων στήριξης. Για την ώρα, η γραμμή είναι παρακολούθηση της αγοράς και αξιολόγηση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.