Νεπάλ: Οι αρχές καταφεύγουν στα drone για τη διανομή βοήθειας στους πλημμυροπαθείς

Με τους δρόμους και τις γέφυρες κατεστραμμένες και τα ελικόπτερα να συνδράμουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά τις φονικές πλημμύρες του περασμένου μήνα, ο στρατός του Νεπάλ καταφεύγει στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να διανείμει βοήθεια στους εκτοπισμένους.

Με τους δρόμους και τις γέφυρες κατεστραμμένες και τα ελικόπτερα να συνδράμουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά τις φονικές πλημμύρες του περασμένου μήνα, ο στρατός του Νεπάλ καταφεύγει στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να διανείμει βοήθεια στους εκτοπισμένους.

Τουλάχιστον 1.367 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 5.000 αγνοούνται στο Νεπάλ, από τότε που τμήμα ενός παγετώνα στα Ιμαλάϊα αποκολλήθηκε κοντά στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας στα τέλη Αυγούστου και προκάλεσε τεράστιες καταστροφές κατά μήκος των ποταμών σε χαμηλότερο υψόμετρο.

«Τα περισσότερα από τα ελικόπτερά μας είναι απασχολημένα με τις επιχειρήσεις διάσωσης. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να στείλουμε φαγητό, είδη πρώτης ανάγκης, φάρμακα και καύσιμα, παρά με τη βοήθεια των ντρόουν, που αποτελούν την καλύτερη λύση για να χρησιμοποιήσουμε και θα πρέπει να τους δίνουμε προτεραιότητα», δήλωσε ο Σαντός Μπουντατόκι, ένας χειριστής μη επανδρωμένου αεροσκάφους στον στρατό του Νεπάλ.

Τα drone χρησιμοποιούνται για αποστάσεις έως 3 με 4 χιλιόμετρα και μπορούν να μεταφέρουν φορτίο βάρους έως 60 κιλών σε μία πτήση. Σύμφωνα με τον χειριστή, ήδη έχουν προσφέρει βοήθεια στις πληγείσες περιοχές που βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση.

Αυτήν τη στιγμή ο στρατός πραγματοποιεί περίπου 10-16 παραδόσεις βοήθειας την ημέρα με έναν στόλο τεσσάρων ντρόουν τύπου DJI FlyCart ⁠100, όλα δωρεά της Κίνας στο πλαίσιο του πρόσφατου πακέτου βοήθειας που προσέφερε.

Εκτός της διανομής βοήθειας, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη χρησιμοποιούνται επίσης για τη μεταφορά σορών θυμάτων των πλημμυρών σε ορισμένες πληγείσες περιοχές, ενώ αναγνωριστικά ντρόουν χρησιμοποιούνται επίσης σε πολλές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ