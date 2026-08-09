Η FIFA προειδοποιεί για προσπάθεια υπονόμευσης του Ινφαντίνο

Η FIFA δεν κατονόμασε αυτούς που λέει ότι επιδιώκουν να υπονομεύσουν τον Ινφαντίνο.

Η FIFA απηύθυνε προειδοποίηση εναντίον αυτού που χαρακτήρισε ως μια «συντονισμένη και συνεχή προσπάθεια» υπονόμευσης του προέδρου Τζιάνι Ινφαντίνο, τονίζοντας ότι οι προσπάθειες αμφισβήτησης της ηγεσίας του πρέπει να ακολουθούν τους κανονισμούς και τις δημοκρατικές διαδικασίες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

Η συγκεκριμένη δήλωση έγινε εν μέσω μιας ολοένα και πιο έντονης αντιπαράθεσης για την ηγεσία του Ινφαντίνο, ύστερα από την κατάρρευση της πρότασής του να αντλήσει περίπου 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια από ιδιώτες επενδυτές, πουλώντας ένα μερίδιο στα εμπορικά δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και άλλων διοργανώσεων της FIFA. Το εν λόγω σχέδιο προκάλεσε κριτική από την UEFA, τις εθνικές ομοσπονδίες και ανώτερους αξιωματούχους της FIFA, οδήγησε σε εκκλήσεις για παραίτηση του Ινφαντίνο και προκάλεσε μια έκτακτη σύσκεψη με ανώτερα στελέχη στο Μαρόκο αυτή την εβδομάδα, στην οποία η ηγεσία της FIFA επιβεβαίωσε την υποστήριξή της προς τον πρόεδρο.

Η FIFA δεν κατονόμασε αυτούς που λέει ότι επιδιώκουν να υπονομεύσουν τον Ινφαντίνο ούτε διευκρίνισε σε ποιες αναφορές ή καταγγελίες αναφερόταν. Η δήλωση ακολούθησε δημοσιεύματα της "Daily Telegraph" σχετικά με πληρωμές που έκανε η UEFA σε πρώην υπάλληλο κατά τη διάρκεια της θητείας του Ινφαντίνο ως γενικού γραμματέα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ισχυρισμούς που ο ίδιος έχει αρνηθεί και τους οποίους η FIFA έχει απορρίψει ως αβάσιμους.

«Όσοι δεν έχουν την υποστήριξη των ομοσπονδιών-μελών της FIFA δεν θα πρέπει να επιδιώκουν να επιτύχουν μέσω ισχυρισμών, υπονοούμενων ή παραπληροφόρησης αυτό που δεν μπορούν να επιτύχουν μέσω των καθιερωμένων δημοκρατικών διαδικασιών της FIFA» δήλωσε η παγκόσμια ομοσπονδία. Ανέφερε επίσης ότι πρόσφατα δημοσιεύματα περιλάμβαναν «αβάσιμους ισχυρισμούς και αποδεδειγμένα ψευδείς καταγγελίες» σχετικά με τη FIFA και τον πρόεδρό της, προσθέτοντας ότι θα αμφισβητήσει «άμεσα και δυναμικά» ανακριβείς ή παραπλανητικές αναφορές.

Η FIFA πρόσθεσε ότι δεν θα υποστηρίξει, δεν θα διευκολύνει ούτε θα ανεχθεί κάποια διαδικασία σχετικά με την εκλογή του προέδρου της που είναι ασυμβίβαστη με το καταστατικό, τις δημοκρατικές διαδικασίες και το πλαίσιο διακυβέρνησής της. «Ο πρόεδρος της FIFA εξελέγη δημοκρατικά από τις ομοσπονδίες-μέλη της FIFA και συνεχίζει να υπηρετεί με την εντολή τους» υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ