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Κίνα: Το Χονγκ Κονγκ κατέγραψε ρεκόρ ζέστης με 36,9 βαθμούς Κελσίου

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Κίνα: Το Χονγκ Κονγκ κατέγραψε ρεκόρ ζέστης με 36,9 βαθμούς Κελσίου
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Πρόκειται για την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει ποτέ καταμετρηθεί από το 1884.

Το Χονγκ Κονγκ κατέγραψε σήμερα ρεκόρ ζέστης από το 1884 που άρχισαν να τηρούνται αρχεία, με το θερμόμετρο να δείχνει 36,9 βαθμούς Κελσίου στην έδρα του μετεωρολογικού παρατηρητηρίου στη συνοικία Τσιμ Σα Τσούι, σταθμό οι μετρήσεις του οποίου χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς για όλη την πόλη.

"Στις 15:15 (τοπική ώρα, 11:15 ώρα Ελλάδος), η μέγιστη θερμοκρασία που καταγράφηκε στο παρατηρητήριο ήταν 36,9 βαθμοί, η υψηλότερη που έχει ποτέ καταμετρηθεί από το 1884", ανακοίνωσε το Παρατηρητήριο του Χονγκ Κονγκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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