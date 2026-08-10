«Ταύρος» για Eurobank η Citi - Το σενάριο που ανοίγει τον δρόμο για τα 6,20 ευρώ

Νέα ψήφο εμπιστοσύνης στη Eurobank δίνει η Citi μετά τα ισχυρά αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου και την αναβάθμιση του guidance από τη διοίκηση.

Νέα ψήφο εμπιστοσύνης στη Eurobank δίνει η Citi μετά τα ισχυρά αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου και την αναβάθμιση του guidance από τη διοίκηση, ανεβάζοντας την τιμή στόχο στα 5,10 ευρώ από 5 ευρώ και διατηρώντας τη σύσταση «buy».

Ο οίκος ανεβάζει τις εκτιμήσεις του για τα υποκείμενα κέρδη ανά μετοχή κατά 4% για το 2026, 3% για το 2027 και 2% για το 2028, με βασικό οδηγό τα υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους. Η ισχυρή πιστωτική επέκταση και το ευνοϊκότερο περιβάλλον επιτοκίων δίνουν μεγαλύτερη στήριξη στο NII, ενώ ανοδικά αναθεωρούνται και οι εκτιμήσεις για τα έσοδα από προμήθειες στα επόμενα χρόνια.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται όμως στο εύρος των αποτιμήσεων της Citi. Με τη μετοχή στα 4,50 ευρώ, το βασικό σενάριο των 5,10 ευρώ δίνει περιθώριο ανόδου 13%, ενώ στο bull case η αποτίμηση ανεβαίνει στα 6,20 ευρώ, ή 38% υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα. Στον αντίποδα, το bear case τοποθετεί τη μετοχή στα 3,50 ευρώ.

Ωστόσο, το θετικό σενάριο δεν είναι κάποιο ακραίο στοίχημα για εκτόξευση των κερδών. Η Citi ουσιαστικά εξετάζει το ενδεχόμενο η Eurobank να αποδειχθεί ακόμη πιο αποδοτική από αυτό που ήδη ενσωματώνει το βασικό της μοντέλο. Συγκεκριμένα, το bull case προϋποθέτει ROTE υψηλότερο κατά μία ποσοστιαία μονάδα και cost of equity χαμηλότερο κατά 100 μονάδες βάσης.

Με δεδομένο ότι στο βασικό σενάριο η Citi αποτιμά τη Eurobank με sustainable excess capital adjusted ROTE 17,2% και cost of equity 11%, το bull case μεταφράζεται σε μια τράπεζα που μπορεί να διατηρεί ακόμη υψηλότερη απόδοση κεφαλαίων, ενώ η αγορά απαιτεί μικρότερη απόδοση για να την αποτιμήσει. Αποτελεί δηλαδή ένα σενάριο που συγκεντρώνει πιθανότητες εφόσον η ισχυρή κερδοφορία, η πιστωτική επέκταση και η παραγωγή κεφαλαίου επιβεβαιώσουν στην πράξη ότι οι υψηλές αποδόσεις είναι διατηρήσιμες.

Μικρή λεπτομέρεια με σημασία για το 2026 η καθυστερημένη ολοκλήρωση της εξαγοράς της Eurolife περιορίζει μέρος της θετικής επίδρασης από την ισχυρότερη οργανική ανάπτυξη. Στα επόμενα χρόνια, ωστόσο, η Citi περιμένει μεγαλύτερη συνεισφορά από τα έσοδα προμηθειών.

Να σημειωθεί πως η διοίκηση της τράπεζας αναμένει πλέον υψηλότερη πιστωτική επέκταση της τάξεως των 4,5 δισ. ευρώ, έναντι περίπου 3,8 δισ. προηγουμένως, επιτοκιακά έσοδα κατά 7% υψηλότερα (έναντι 2,5%) και έσοδα από προμήθειες κατά 10% (έναντι 7%). Πέραν αυτών, η Eurobank αναμένει υψηλότερη οργανική λειτουργική κερδοφορία της τάξεως των 2 δισ. ευρώ φέτος (έναντι 1,9 δισ. ευρώ) και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 17% έναντι 16%. Η διοίκηση καθοδηγεί πλέον για υψηλότερη του 10% μέση ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή έναντι περίπου 10%.