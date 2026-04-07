ΔΟΕ για ενεργειακή κρίση: Χειρότερη από εκείνες του 1973, του 1979 και του 2022 μαζί

Η ΕΕ, η Ιαπωνία, η Αυστραλία και άλλα κράτη, θα υποστούν επιπτώσεις, αλλά αυτές που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο είναι οι αναπτυσσόμενες χώρες

Σοβαρότερη από τις ενεργειακές κρίσεις του 1973, του 1979 και του 2022 αθροιστικά χαρακτήρισε την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου που προκλήθηκε από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ ο Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ - IEA), στην εφημερίδα Le Figaro. «Ο κόσμος δεν έχει ποτέ βιώσει διαταραχή στην ενεργειακή προσφορά τέτοιου μεγέθους», υπογράμμισε σε συνέντευξη στη γαλλική εφημερίδα.

Παράλληλα, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και η Ιαπωνία, η Αυστραλία και άλλες, θα υποστούν επιπτώσεις, αλλά αυτές που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο είναι οι αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες θα βρεθούν αντιμέτωπες με υψηλότερες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, ράλι στο κόστος των τροφίμων και γενική επιτάχυνση του πληθωρισμού.

Υπενθυμίζεται πως οι χώρες-μέλη του ΔΟΕ - IEA συμφώνησαν τον περασμένο μήνα να απελευθερώσουν μέρος των στρατηγικών τους αποθεμάτων που έχουν ήδη κυκλοφορήσει στην αγορά ενώ η διαδικασία συνεχίζεται. Σε αντίδραση στα πλήγματα από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, το Ιράν έχει σχεδόν πλήρως μπλοκάρει την κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου διέρχεται κανονικά, προκαλώντας άνοδο στις ενεργειακές τιμές.