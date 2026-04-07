Νέα κέρδη για το πετρέλαιο με φόντο την προθεσμία Τραμπ

Διευρύνει τα κέρδη του το πετρέλαιο την Τρίτη, καθώς πλησιάζει η προθεσμία που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ αλλιώς απειλεί να διατάξει επιθέσεις σε γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας της Τεχεράνης. Τα futures του Brent κερδίζουν 1,6%, στα 111,51 δολάρια το βαρέλι ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate ενισχύονται 3,1%, στα 115,86 δολάρια.

Ο Τραμπ προειδοποίησε πως θα εξαπολύσει «κόλαση» στην Τεχεράνη εάν δεν συμμορφωθεί με την προθεσμία που όρισε για να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων μεταφέρεται κανονικά περίπου το 1/5 της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Απαντώντας σε μια πρόταση των ΗΠΑ μέσω διαμεσολάβησης του Πακιστάν, η Τεχεράνη απέρριψε την 45ήμερη κατάπαυση πυρός τονίζοντας πως είναι απαραίτητος ο οριστικός τερματισμός του πολέμου.

Η απόρριψη της πρότασης των ΗΠΑ για εκεχειρία από το Ιράν έχει διατηρήσει τις εντάσεις στα ύψη και η διπλωματία κρέμεται από μια κλωστή, επεσήμανε η Πριγιάνκα Σακντέβα, ανώτερη αναλύτρια αγοράς στην Phillip Nova. «Το πετρέλαιο διατηρεί τα κέρδη του επειδή ο κίνδυνος είναι πρακτικός. Οι επιθέσεις σε ενεργειακά και ναυτιλιακά assets συνεχίζονται και οι έμποροι φοβούνται ότι ακόμη και αν τελειώσει ο πόλεμος, οι ζημιές στις υποδομές θα μπορούσαν να θέσουν σε περιθώριο τα βαρέλια για μήνες, όχι για μέρες», πρόσθεσε.

Οι εξαγωγές από αρκετούς παραγωγούς του Κόλπου έχουν ήδη καταρρεύσει λόγω των περιορισμένων ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ. «Οι εξελίξεις στο πεδίο των μαχών παίζουν πλέον σχεδόν εξίσου σημαντικό ρόλο στις αγορές πετρελαίου με τα ίδια τα θεμελιώδη μεγέθη ενόψει της διορίας του τελεσιγράφου του Τραμπ», υπογράμμισε ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade.

«Η δυνατότητα για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός προσφέρει κάποιο αντίβαρο και θα μπορούσε να πυροδοτήσει ένα συγκρατημένο ράλι ανακούφισης εάν τελικά επικρατήσει, αλλά οι επίμονες ανησυχίες για την προσφορά από το σημείο συμφόρησης στα Στενά του Ορμούζ και οι κατεστραμμένες ενεργειακές εγκαταστάσεις κρατούν τις τιμές χαμηλότερα από το κατώτατο όριο» συμπλήρωσε.