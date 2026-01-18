Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος τοποθετείται χρονικά εντός του 2026, με στόχο, εφόσον κριθεί επιτυχής, να επεκταθεί σταδιακά σε πανελλαδικό επίπεδο.

Επιδότηση έως 30.000 ευρώ για νέο αυτοκίνητο προς αντικατάσταση ενός παλιού οχήματος, προβλέπει το Κλιματικό και Κοινωνικό Σχέδιο (ΚΚΣ) που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, με στόχο την οικονομική ενίσχυση νοικοκυριών και ΜμΕ για τις μετακινήσεις τους, την αναπλήρωση του γηρασμένου στόλου που κυκλοφορεί στους ελληνικούς δρόμους αλλά και τον περιορισμό των ρύπων.

Ο μέσος όρος ηλικίας των επιβατικών αυτοκινήτων ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 17 έτη (12 έτη ο μέσος όρος στην ΕΕ) ενώ αντίστοιχα, για τα φορτηγά, η μέση ηλικία στην Ελλάδα φτάνει τα 22,7 έτη έναντι περίπου 14 ετών στην ΕΕ. Ειδικά για τις μεταφορικά ευάλωτες πολύ μικρές επιχειρήσεις, το ΚΚΣ δίνει προτεραιότητα σε ειδικές κατηγορίες και χρήσεις επαγγελματικών οχημάτων που εκτελούν σημαντικό μεταφορικό έργο, ώστε να διευκολυνθεί η προώθηση της ηλεκτροκίνησης και η σταδιακή αντικατάσταση των

παλαιών, συμβατικών οχημάτων με οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών.

Επιπρόσθετα, το εθνικό Σχέδιο προβλέπει ειδικές επενδυτικές δράσεις και μεταρρυθμίσεις που συμβάλουν στην προώθηση εναλλακτικών λύσεων και στοχευμένων παρεμβάσεων για τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων από μεταφορικά ευάλωτα νοικοκυριά, καθώς και από ειδικές κατηγορίες μεταφορικά ευάλωτων πολιτών, όπως άτομα με αναπηρία και μαθητές ειδικών σχολείων.

Τέλος, βασική επιδίωξη και στόχευση του εθνικού Σχεδίου στον τομέα των μεταφορών, αποτελεί η βέλτιστη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη υποδομών μικρο-κινητικότητας, με

στόχο να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο μοντέλο βιώσιμης κινητικότητας για τα μεταφορικά ευάλωτα νοικοκυριά.

Επιδότηση έως 30.000 ευρώ για νέο αυτοκίνητο: Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της επιδότηση αντικατάστασης οχήματος είναι οι εξής κατηγορίες:

Οικογένειες με παιδιά

Κάτοικοι απομακρυσμένων, νησιωτικών ή ορεινών περιοχών

Άτομα με αναπηρία ή ηλικιωμένοι

Φοιτητές με χαμηλό εισόδημα

Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με ανάγκες μεταφοράς

Επιδότηση έως 30.000 ευρώ για νέο αυτοκίνητο: Τα κριτήρια

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι είναι οι ακόλουθες: