Κρατικός προϋπολογισμός: Oι παροχές και οι φοροελαφρύνσεις για το 2026

Παρεμβάσεις 2,67 δισ. ευρώ το 2026 και 3,51 δισ. ευρώ το 2027 περιλαμβάνει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού 2026 που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Αναλυτικός πίνακας με όλα τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί.

Τις αλλαγές στη φορολογία και τις παροχές που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ με κόστος 1,76 δισ. ευρώ για το 2026 και περίπου 2,4 δισ. ευρώ το 2027 ενσωματώνει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού 2026. Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟ) ανεβάζει τον συνολικό «λογαριασμό» των μέτρων της τριετίας 2025-2027 στα περίπου 7,7 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΘΟ, οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις για το 2026 περιλαμβάνουν μία σειρά από φορολογικές και μισθολογικές μεταρρυθμίσεις με κύριο στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος και τη μείωση των φορολογικών βαρών, ιδιαίτερα για τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους.

Οι κυριότερες από αυτές είναι:

- διαρθρωτική αναμόρφωση της κλίμακας φόρου εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες,

- μη συμψηφισμός του 50% της αύξησης των συντάξεων με την προσωπική διαφορά για το έτος 2026 και κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς από το 2027,

- παρεμβάσεις στα ειδικά μισθολόγια των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και παρεμβάσεις σε λοιπές κατηγορίες υπαλλήλων, όπως του Υπουργείου Εξωτερικών, τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και οι ερευνητές, οι μηχανικοί και οι λοιποί υπάλληλοι με πενταετή κύκλο σπουδών,

- σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους,

- μείωση κατά 30% του ΦΠΑ σε νησιά της περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου, του νομού Έβρου και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους,

- εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% στον φόρο εισοδήματος από ακίνητα. Παράλληλα, επεκτείνονται η φοροαπαλλαγή για κενές κατοικίες που θα εκμισθωθούν και το 2026 καθώς και η απαλλαγή ΦΠΑ στα νέα κτήρια, ενώ επεκτείνεται χρονικά ο περιορισμός νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα 3 δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας και

- μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης, η οποία κυμαίνεται από 30% έως 35%, για τις κατοικίες, σημαντικές μειώσεις των αντικειμενικών δαπανών για τα αυτοκίνητα, προσαρμογές στο ελάχιστο εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους και εξαίρεση από το ελάχιστο εισόδημα για τις νέες μητέρες.

Το συνολικό κόστος των νέων μέτρων για το 2026 ανέρχεται σε 1,76 δισ. ευρώ.

Πέραν των ανωτέρω παρεμβάσεων, τον Απρίλιο 2026 θα αυξηθεί περαιτέρω ο κατώτατος μισθός με στόχο να ανέλθει στο ποσό των 950 ευρώ τον Απρίλιο 2027 από το ποσό των 880 ευρώ που είναι σήμερα. Η αύξηση αυτή επηρεάζει το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, τα επιδόματα τριετιών, την αμοιβή υπερωριών και τους βασικούς μισθούς των δημόσιων υπαλλήλων.

Επιπρόσθετες παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:

- επέκταση του προγράμματος ανακαίνισης σχολείων «Μαριέττα Γιαννάκου» με επιπλέον 300 εκατ. ευρώ ως δωρεά από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, με αποτέλεσμα ο συνολικός προϋπολογισμός να ανέλθει στο ποσό των 650 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω παρέμβαση αποσκοπεί στην ανακαίνιση περισσότερων από 2.500 σχολικών μονάδων,

- θέσπιση υπερεκπτώσεων 100% για επενδυτικές δαπάνες σε στρατηγικούς τομείς, όπως η άμυνα και η κατασκευή οχημάτων καθώς και αεροσκαφών και των εξαρτημάτων αυτών και

- μη υπολογισμός της Εισφοράς Αλληλεγγύης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους με βάση την προσαύξηση της σύνταξής τους λόγω της εργασίας.

Φορολογικές παρεμβάσεις

Το μεγαλύτερο δημοσιονομικό κόστος (1,2 δισ. ευρώ το 2026 και 1,8 δισ. ευρώ το 2027) έχει η αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας η οποία έχει ως εξής: μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2% για εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, οι φορολογικοί συντελεστές μειώνονται:

- από 22% σε 20% για εισόδημα μεταξύ 10.000 - 20.000 ευρώ,

- από 28% σε 26% για εισόδημα μεταξύ 20.000 - 30.000 ευρώ και

- από 36% σε 34% για εισόδημα μεταξύ 30.000 - 40.000 ευρώ,

εισαγωγή νέας φορολογικής κλίμακας με συντελεστή 39% για εισοδήματα μεταξύ 40.000 και 60.000 ευρώ,



ο συντελεστής για εισόδημα από 10.000 έως 20.000 ευρώ, ο οποίος πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περαιτέρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους σε:

- 18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο,

- 16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα και

- 9% για φορολογούμενους με 3 εξαρτώμενα τέκνα,

όσον αφορά στους πολύτεκνους, προβλέπεται μεγαλύτερη μείωση των συντελεστών και ειδικότερα, για οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά ο φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ μηδενίζεται,



ο συντελεστής για εισόδημα από 20.000 έως 30.000 ευρώ, ο οποίος πλέον θα ανέρχεται σε 26% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται επίσης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο, ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων:

- 24% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο,

- 22% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα,

- 20% για φορολογούμενους με 3 εξαρτώμενα τέκνα,

- 18% για φορολογούμενους με 4 εξαρτώμενα τέκνα και

- 16% για φορολογούμενους με 5 εξαρτώμενα τέκνα κ.λπ.,