Πλήγματα στο Ιράν: Η Αφρικανική Ένωση απευθύνει έκκληση για «επείγουσα αποκλιμάκωση»

Πλήγματα στο Ιράν: Η Αφρικανική Ένωση απευθύνει έκκληση για «επείγουσα αποκλιμάκωση»
Ο πρόεδρος της επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης Μαχάμουντ Αλί Γιούσουφ κάλεσε να επιδειχθεί «αυτοσυγκράτηση».

Η Αφρικανική Ένωση απηύθυνε σήμερα έκκληση για «επείγουσα αποκλιμάκωση» ώστε να αποφευχθεί η «επιδείνωση της παγκόσμιας αστάθειας», εν μέσω των πληγμάτων που εξαπολύουν από το πρωί οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, όπου ακούγονται ισχυρές εκρήξεις σε πολλές πόλεις.

Ο πρόεδρος της επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης Μαχάμουντ Αλί Γιούσουφ κάλεσε να επιδειχθεί «αυτοσυγκράτηση» και να υπάρξει «επείγουσα αποκλιμάκωση» και κατόπιν να συνεχιστεί ο «διάλογος», σύμφωνα με ανακοίνωσή του που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο, ζητώντας ακόμη από «όλα τα μέρη» να ενεργήσουν «σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

tags:
Ιράν
Μέση Ανατολή
ΗΠΑ
Ισραήλ
