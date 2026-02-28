Γερμανία: Η κυβέρνηση έθεσε τις γερμανικές μονάδες της ρωσικής Rosneft υπό επιτροπεία

Η επιτροπεία πρέπει να ανανεώνεται κάθε έξι μήνες για λόγους διασφάλισης της ενεργειακής ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εγκρίνει νωρίτερα αυτόν τον μήνα τη νέα δομή επιτροπείας.

Η γερμανική κυβέρνηση έχει θέσει τις γερμανικές μονάδες της ρωσικής Rosneft υπό επιτροπεία, ανακοίνωσε το Σάββατο το υπουργείο Οικονομίας, καθώς το Βερολίνο επιδιώκει να αποκτήσει μακροπρόθεσμο έλεγχο των γερμανικών περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας.

Τα περιουσιακά στοιχεία, που περιλαμβάνουν συμμετοχή στον διυλιστήριο PCK Schwedt, τοποθετήθηκαν υπό την επιτροπεία της γερμανικής κυβέρνησης το 2022, μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, η οποία ανατάραξε τις δεκαετίες ενεργειακών σχέσεων της Γερμανίας με τη Ρωσία.

Ωστόσο, η επιτροπεία πρέπει να ανανεώνεται κάθε έξι μήνες για λόγους διασφάλισης της ενεργειακής ασφάλειας, δημιουργώντας αβεβαιότητα κυρίως γύρω από το διυλιστήριο PCK Schwedt, που προμηθεύει τα περισσότερα καύσιμα στο Βερολίνο.

Στην προσπάθειά της να βρει μια δομική λύση, η τελευταία κίνηση τοποθετεί τη Rosneft Deutschland και τη RN Refining & Marketing υπό τον έλεγχο του γερμανικού ρυθμιστικού φορέα ενέργειας Bundesnetzagentur, ανέφερε το υπουργείο.

Ο ρυθμιστής θα αναλάβει την εξουσία επί των συμμετοχών των εταιρειών στα διυλιστήρια PCK Schwedt, MiRO Karlsruhe και Bayernoil.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εγκρίνει νωρίτερα αυτόν τον μήνα τη νέα δομή επιτροπείας.

Η Rosneft Deutschland αντιπροσωπεύει περίπου το 13% της δυναμικότητας επεξεργασίας πετρελαίου στη Γερμανία και είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διύλισης της χώρας.

«Η διασφάλιση της ασφάλειας της εφοδιαστικής αλυσίδας παραμένει ο βασικός στόχος όλων των μέτρων που λαμβάνει η γερμανική κυβέρνηση σχετικά με τη Rosneft Deutschland», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.