Ισραηλινά ΜΜΕ: Νεκρός ο Χαμενεΐ - Αναφέρουν ότι βρέθηκε η σορός του

Για ψυχολογικό πόλεμο κάνει λόγο η ιρανική προεδρία που διαψεύδει τους ισραηλινούς. Πάντως ο Ιρανός Ανώτατος Ηγέτης παραμένει άφαντος. Υπάρχουν αρκετές επιλογές για «διεξόδους» προς την αποκλιμάκωση δηλώνει ο Τραμπ.

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δολοφονήθηκε σε ισραηλινό πλήγμα στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ το σώμα του εντοπίστηκε κάτω από τα ερείπια του μεγάρου του που προκλήθηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή το πρωί, όπως ενημερώθηκαν ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι το βράδυ του Σαββάτου.

Μάλιστα, πηγή με γνώση του θέματος ανέφερε ότι το Ισραήλ ενημέρωσε την Ουάσινγκτον ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός, μέσω του πρεσβευτή του. Η εξέλιξη έρχεται λίγο μετά από το διάγγελμα του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος ανέφερε ότι υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι «αυτός ο δικτάτορας» είναι «τελειωμένος».

Το ισραηλινό Κανάλι 12 μετέδωσε ότι κατά τη διάρκεια της κοινής επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, η οποία ξεκίνησε το Σάββατο το πρωί, 30 βόμβες έπεσαν στο συγκρότημα της κατοικίας του ανώτατου ηγέτη του Ιράν στην Τεχεράνη. «Τριάντα βόμβες έπεσαν στο αρχηγείο. Ο Χαμενεΐ ήταν σε κάποιο υπόγειο, αλλά είναι πιθανό να μη βρισκόταν στο ιδιωτικό του καταφύγιο τη στιγμή της επίθεσης» ανέφερε το κανάλι.

Αξιοσημείωτο, ότι από την ώρα που τα ισραηλινά ΜΜΕ ανακοίνωσαν με κατηγορηματικό τρόπο είναι νεκρός, οι ιρανικές επιθέσεις επί ισραηλινού εδάφους σταμάτησανγια τουλάχιστον μιάμιση ώρα - ένα σημάδι ότι επικρατεί σύγχυση στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με το BBC, σε διάφορες περιοχές της ιρανικής πρωτεύουσας κόσμος πανηγυρίζει για τον φημολογούμενο θάνατο του Χαμενεΐ.

Ο Χαμενεΐ κυβερνούσε την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν από το 1989, έχοντας προηγουμένως υπηρετήσει ως πρόεδρος υπό το καθεστώς του Αγιατολάχ Χομεϊνί από το 1981 έως την άνοδό του στη θέση του ανώτατου ηγέτη.

Πάντως, η Τεχεράνη για την ώρα δεν έχει επιβεβαιώσει τους ισραηλινούς ισχυρισμούς, αν και ο Χαμενεΐ από την έναρξη των κοινών επιχειρήσεων Ισραήλ - ΗΠΑ παραμένει άφαντος.

Από την πλευρά της η ιρανική προεδρία κάνει λόγο για ψυχολογικό πόλεμο, διαψεύδοντας εμμέσως τα ισραηλινά Μέσα.

Σύμφωνα με το Reuters, για την ώρα έχει επιβεβαιωθεί από μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Τεχεράνης ότι έχασαν τη ζωή τους ο γαμπρός και η νύφη του Χαμενεΐ.

Τραμπ: Υπάρχουν αρκετές επιλογές για «διεξόδους» προς την αποκλιμάκωση

«Έχω μιλήσει με πολλούς ανθρώπους, αισθανόμαστε ότι πρόκειται για μια σωστή ιστορία», φέρεται να δήλωσε ο Τραμπ από την πλευρά του για τον θάνατο του Χαμενεΐ. «Ένας μεγάλος αριθμός από τους ηγέτες τους έχει επίσης σκοτωθεί», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Συνέχισε αναφέροντας ότι υπάρχουν αρκετές επιλογές για «διεξόδους» προς την αποκλιμάκωση μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν.

«Μπορώ να προχωρήσω μακροπρόθεσμα και να αναλάβω τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης, ή να το τελειώσω σε δύο ή τρεις ημέρες και να πω στους Ιρανούς: «Τα λέμε ξανά σε λίγα χρόνια, αν αρχίσετε να ξαναχτίζετε (το πυρηνικό σας πρόγραμμα)», ανέφερε στο Axios.

Είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος των ΗΠΑ σχολιάζει την επιχείρηση από τότε που ανακοίνωσε τα πλήγματα το πρωί του Σαββάτου.

Όπως είπε, έλαβε τελικά την απόφαση να δώσει το «πράσινο φως» για τα πλήγματα λόγω της έλλειψης προόδου στις πυρηνικές διαπραγματεύσεις αυτή την εβδομάδα.

«Οι Ιρανοί πλησίαζαν σε συμφωνία και μετά αποσύρονταν - πλησίαζαν και μετά αποσύρονταν. Από αυτό κατάλαβα ότι δεν θέλουν πραγματικά μια συμφωνία», δήλωσε, σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, το οποίο αναφέρει ότι μίλησε με τον Αμερικανό πρόεδρο τηλεφωνικά.

