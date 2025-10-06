Στη Βουλή ο νέος Προϋπολογισμός: Ισχυρά πλεονάσματα, ταχεία μείωση χρέους

Μία ακόμη χρονιά υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος και μείωσης του δημοσίου χρέους θα είναι το 2026 σύμφωνα με τo προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή. Στο 2,4% η ανάπτυξη το 2026. Το στοίχημα των επενδύσεων.

Μια ακόμη χρονιά υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος και μείωσης του δημοσίου χρέους, το οποίο μάλιστα θα υποχωρήσει κάτω από το 140% του ΑΕΠ για πρώτη φορά από το 2010, θα είναι το 2026 σύμφωνα με τo προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ειδικότερα, το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού αναμένεται να διαμορφωθεί σε 3,6% του ΑΕΠ για το 2025 και σε 2,8% το 2026, ενώ το συνολικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε 0,6% το 2025 και σε -0,1% το 2026. Σε αυτό το πλαίσιο, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να διαμορφωθεί σε επίπεδα κάτω του 140%, με την πρόβλεψη να διαμορφώνεται σε 137,6%, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από το 2010.

Τα έσοδα από φόρους αναμένεται να ανέλθουν στα 73,527 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,649 δισ. ευρώ ή 3,7% έναντι του 2025, κυρίως λόγω της προβλεπόμενης μεγέθυνσης της οικονομίας.

Οι συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2026 προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν σε 86,529 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 5,074 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση έτους 2025.

Το στοίχημα των επενδύσεων

Το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού προβλέπει ανάπτυξη 2,4% το 2026 με τις επενδύσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο καθώς προβλέπεται άλμα 10,2% το 2026 από 5,7% φέτος λαμβάνοντας ώθηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που αναμένεται να αγγίξει τα 17 δισ. ευρώ.

Οι συνολικές επενδύσεις προβλέπεται να αποτελέσουν τον κύριο μοχλό ανάπτυξης για το 2026, συμβάλλοντας στην ετήσια πραγματική ανάπτυξη κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες με άνοδο των πραγματικών επενδύσεων στην Ελλάδα σε ποσοστό 18% του ΑΕΠ το 2026.

Το ποσοστό ανεργίας, προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω το 2026 και να φτάσει το 8,6% το οποίο θα είναι και το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα μετά το 2008.

Ο ονομαστικός μέσος μισθός αναμένεται να αυξηθεί το 2026 κατά 3,7%, όσο και το 2025. Ο πραγματικός μέσος μισθός προβλέπεται να κινηθεί ανοδικά για τρίτη διαδοχική χρονιά το 2026, με τον ρυθμό αύξησής του να επιταχύνεται σε 1,5% από 0,5% το 2025.

Στον εξωτερικό τομέα της οικονομίας, προβλέπεται θετική πορεία το 2026 για το εξωτερικό ισοζύγιο υπηρεσιών, με τη συμβολή του στην αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ να ανέρχεται σε 0,6 ποσοστιαίες μονάδες. Η δυναμική αύξηση των ονομαστικών τουριστικών εισπράξεων, που εκτιμάται σε 6,5% σε ετήσια βάση, εκτιμάται ότι θα συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι εξαγωγές αγαθών σε σταθερές τιμές αναμένεται να αυξηθούν κατά 3,9%, ενώ αύξηση κατά 4,5% προβλέπεται να παρουσιάσουν και οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών συνολικά.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αναμένεται επίσης να αυξηθούν σε ανάλογα επίπεδα (4,6%), ενισχυόμενες από την αύξηση των εισαγωγών αγαθών που εκτιμάται σε 5,3% λόγω της εύρωστης εγχώριας ζήτησης για επενδύσεις και κατανάλωση.

Για ένα ακόμη χρόνο ο πληθωρισμός αναμένεται να είναι πάνω από το 2%. Η πρόβλεψη για το 2025 να είναι άνοδος του εθνικού Δείκτη Καταναλωτή κατά 2,6% το 2025 και για το 2026 2,2%. Στον εναρμονισμένο δείκτη, οι αντίστοιχες προβλέψεις είναι 3,3% και 2,2%.