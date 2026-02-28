Κολωνός: Έγκυος εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της – Προσήχθη ο σύντροφός της

Ο ιατροδικαστής δεν πείσθηκε ότι η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της από πτώση από σκάλα.

Μια 31χρονη έγκυος γυναίκα εντοπίστηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου νεκρή μέσα στο σπίτι της στην οδό Καλλικρατίδου στον Κολωνό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα, η οποία διένυε τον 5ο μήνα εγκυμοσύνης, έφερε τραύμα στο κεφάλι, ενώ προσήχθη και εξετάζεται ο 38χρονος σύντροφός της.

Αρχικά οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για θανάσιμο τραυματισμό της άτυχης γυναίκας μετά από πτώση από σκάλα, ωστόσο ο ιατροδικαστής που έφτασε στο σημείο φέρεται να ανέφερε πως το τραύμα στο κεφάλι της δεν συνάδει με πτώση, ενώ είχε και έναν μώλωπα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ